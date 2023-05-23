〈紐約匯市〉市場聚焦Fed政策信號、美債限談判 DXY微升

美元指數周一 (22 日) 微幅上揚，兌日圓匯價處在六個月高點附近，投資人一方面等待最新經濟數據釋出有關聯準會 (Fed) 政策動向的信號，一方面也關注債務上限協商進展。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.04%，至 103.24。

因經濟數據比預期還強，且 Fed 鷹派官員支持進一步升息以對抗通膨，美元指數過去兩周均走揚。然而，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五 (19 日) 表示，信貸環境收緊意味著 Fed 可能會減少升息次數，並暗示 6 月可能暫停升息，此番言論帶動美元自高位回落

儘管如此，部分 Fed 官員仍持續發出鷹派信號。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一表示，想要對通膨施加下行壓力，必須調高政策利率。他預期今年還會再升息兩次。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也說，目前仍難以決定下月要投票支持還是暫停升息；舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則表示，現在判斷 Fed 下月是否升息還為時過早。

亞特蘭大聯準銀行波斯提克 (Raphael Bostic) 仍支持 6 月暫停升息，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 則對所有可能選項抱持開放態度。

Fed 公布的一項年度調查顯示，通膨已削弱美國民眾在財務方面的安全感，許多人表示為了維持生計，他們被迫減少儲蓄、延遲購買或是改買價格更便宜的商品，也有人對退休感到不安。

美元兌日元幾乎收復上周五的貶勢，上升 0.5% 至 138.6 日元，略低於周四 (18 日) 觸及的六個月高點。

投資人持續關注美國債務上限協商進展。繼周日透過電話交談後，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 今日再次會面討論債限問題。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「周五遇到一些挫折後，樂觀情緒又在周末轉強，因市場預期將達成債務上限協議。與此同時，Fed 反對今年降息，最終將證明對美元有利。」

主要貨幣今日走勢變動不大，歐元匯價震盪後小幅上揚，截稿前漲 0.07% 至 1.0809 美元。英鎊貶 0.1% 至 1.2433 美元。

澳幣微貶 0.05% 至 0.6647 美元，紐元則小漲 0.2% 至 0.6284 美元。紐西蘭央行將在周三 (24 日) 公布利率決議，市場預期將升息 2 碼。

上周五短暫回彈後，離岸人民幣兌美元今再貶 0.3%，報 7.0438 人民幣兌 1 美元，繼續徘徊在六個月低點附近。

隨著越來越多跡象顯示中國疫後復甦動能可能正在減弱，人民幣匯價持續面臨壓力，人行上周五承諾維穩外匯市場後，人民幣獲得短暫喘息空間。

截至台灣時間周二 (23 日) 約 6:00 價格: