〈台幣〉新台幣升值0.5分 連3升收30.677元

外資持續匯入推升新台幣匯率，新台幣兌美元今 (22) 日升值 0.5 分收在 30.677 元，連續 3 個交易日升值，台北及元太外匯市場成交量合計共 14.5 億美元。

台股今天在平盤上下狹幅震盪，但終場仍小漲 5.97 點收在 16180.89 點，新台幣早盤在外資匯入挹注下，早盤匯率一度升值 8.7 分推升匯價突破 30.6 元價位、站上 30.595 元。

外匯交易員表示，新台幣早盤升破 30.6 元價位，主要來自於外資匯入力道所推進，但比起上周今天外資匯入力道明顯轉弱，但仍帶動新台幣兌美元站上 30.595 元。

在新台幣升破 30.6 元後，進口商也趁勢進場買匯，加上午盤過後外資匯入力道轉弱，少了外資匯入加上進口商買匯，壓抑新台幣升勢匯價降至 30.6 元，但終場仍小幅升值 0.5 分，收在 30.677 元。

儘管新台幣兌美元連續 3 個交易日升值，但匯銀主管認為，新台幣目前仍處在盤整格局，在美元仍強的情況下，後續仍否繼續升值主要還是看外資臉色，除非外資大舉匯入才有機會持續升值。

主要亞幣今天漲跌互見，包括新台幣、日元、韓元今天同步偏升，人民幣、離岸人民幣相對弱勢，其中人民幣兌美元貶值 0.26%、離岸人民幣貶值 0.19%。

