〈台幣〉新台幣升8.4分收30.682元創近2周新高 周線連2紅

外資匯入帶動新台幣續揚，新台幣兌美元今 (19) 日升值 8.4 分收在 30.682 元，創近 2 周來新高，周線翻紅，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 18.035 億美元。

台股今天在三大法人同步買超下，終場上漲 73.04 點，收在 16174.92 點，其中外資買超 323.22 億元，外資匯入也成為助陣新台幣升值的助力。

新台幣兌美元今天升值 2.6 分以 30.740 元開出後，盤中在外資持續匯入下推升匯率高點突破 30.7 元整數價位攀抵至 30.658 元，儘管盤中仍升勢略有收斂，但終場仍升值 8.4 分，突破 30.7 元價位收在 30.682 元。

外匯交易員指出，進口商看準新台幣轉升趁機進場布單買美元，但實際上比起外資匯入，進口商的買盤對盤勢影響不大，簡言之，今天新台幣今天主要靠外資匯入支撐匯價走揚，是帶動匯價突破 30.7 元價位的關鍵。

至於新台幣是否擺脫貶勢轉向升值？外匯交易員則認為，新台幣這幾天主要呈現盤整，還不到明確轉升的階段，主要總經基本面欠佳，聯準會鷹派立場支撐美元續強，新台幣是否繼續升息，得看外資是否繼續匯入。

外匯交易員認為，聯準會如果 6 月繼續升息，將使美股多頭承壓，屆時若台股跟著走弱，少了外資買盤支撐，新台幣要升值機率不高。

主要亞幣中，韓元升值 0.57% 相對強勢，新台幣、人民幣分別升值 0.27%、0.1%，日元則續貶貶值 0.21%。