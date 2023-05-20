台積電布局日本、三金控法說、美股13F報告 本周大事回顧

台積電董事長劉德音本周前往日本，與首相岸田文雄進行會談，並表示將持續投資日本，美股 13F 報告也出爐，儘管巴菲特出清剩餘台積電持股，但仍有數家投資機構持續加碼，另外，富邦金、中信金與台新金皆召開法說會，並釋出最新展望，以下是本周大事回顧：

劉德音：台積電將持續投資日本 加強與當地半導體夥伴合作

日本首相岸田文雄週四邀請台積電 (2330-TW) 等國際大廠進行會談，對此，台積電董事長劉德音會後發聲明表示，將持續投資日本，支持半導體產業長期發展，並持續透過各項創新措施，加強與日本半導體夥伴的合作。

巴菲特清倉台積電 ADR 四家投資機構逆勢敲進

另外，美股 13F 報告本周出爐，巴菲特 (Warren Buffett) 清倉剩餘台積電 ADR，不過，麥格理 (Macquarie)、富達投資 (Fidelity Investments)、老虎全球 (Tiger Global) 和 Coatue 在內大型投資機構反而在第一季大舉敲進台積電 ADR。

聯發科搶衛星整合商機 發表最新 6G NTN 白皮書

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 繼催生全球第一款 5G 衛星通訊智慧手機後，本周也發表最新衛星網路和地面網路整合為題的 6G NTN (Non-Terrestrial Networks) 技術白皮書，未來將透過衛星網路和地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯的通訊服務。

〈富邦金法說〉尚未看到增持台股訊號 台幣計價 ETF 還有加碼空間

富邦金 (2881-TW) 週四日舉行法說會，由於美國升息已在末段，法人關切股債投資變化，第一季已經加碼台幣計價的債券 ETF，且還有逾 1800 億元空間可以加碼，但是對國外債則未特別加碼；股市部分，持股水位先維持現在水準，區間操作，但要等不確定因素明朗後，才會增持部位，顯示尚未看到增持台股訊號，富邦金總經理韓蔚廷透露，區間操作偏好高股息、價值型股票為主。

〈中信金法說〉Q1 稅後 ROE 居冠 看今年獲利優去年

中信金 (2891-TW) 周一召開法說會，總經理陳佳文指出，今年第一季獲利表現穩健，稅後股東權益報酬率 (ROE) 領先金控同業，全年獲利肯定會優於去年，且看好投資股債前景，旗下台灣人壽首季已進場加碼台股。

〈台新金法說〉台新期貨衝刺市占率 金控對彰銀持股低於 4%

台新金 (2887-TW) 週二召開法說會，總經理林維俊表示，子公司台新期貨計畫在三年內將市占率衝刺至 3% 至 5%，挹注台新金控整體獲利，針對處分彰銀進度，則指出，台新金對彰銀持股剩不到 4% 股權。

陳泰銘出任富鼎新董座 衝刺車用產品

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 周四召開股東會，會後進行董事會，會中由董事一致推舉國巨 (2317-TW) 創辦人暨董事長陳泰銘當選第十屆董事長，原董事長鄧富吉則為副董事長。