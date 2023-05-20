〈美股盤後〉債務上限談判暫停 標普收黑但創3月以來最佳周

投資人持續消化喜憂參半的財報季，債務上限談判陷入僵局，美股週五 (19 日) 收盤疲弱，金融股表現不佳。標普收黑 0.14%，結束連續第二個交易日漲勢。道瓊下滑逾 100 點，那指挫低 0.24%，費半收黑 0.62%。

綜觀本週表現，道瓊週漲幅達 0.38%，那指和標普指數本週分別收紅 3% 和 1.6%，創 3 月以來表現最佳週。

政經方面，美國共和黨和民主黨週五暫停關於提高債務上限的談判，隨著越來越接近債務上限的最後期限，金融市場惴惴不安。

路易斯安那州共和黨眾議員 Garret Graves 表示因為協商沒有成效，目前處於暫停狀態，並稱不清楚是否會在周末恢復談判。Graves 是美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 任命為共和黨談判的代表。

白宮官員說：「兩黨在預算問題上存在真正分歧，談判將很困難。拜登團隊正在努力爭取一個合理的兩黨解決方案，以便在眾議院和參議院表決通過。」

預計美國總統拜登週日將從日本 G7 峰會後返國並召開記者會。

市場持續關注聯準會貨幣政策前景，聯準會主席鮑爾週五表示，物價穩定是強勁經濟的基石，維護物價穩定是央行的責任，美國通膨遠遠高於 2% 目標，鑑於信貸壓力可能無需繼續升息。

消息指出，美國財政部長葉倫週四向大型銀行執行長表示，隨著多家區域銀行持續倒閉，可能有必要進行更多的銀行合併。

週五 (19 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，非必需消費品、金融和通訊服務領跌，能源、醫療保健和材料領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%；Meta (META-US) 跌 0.49%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.06%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.06%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.06%。

道瓊成分股漲跌不一。Nike (NKE-US) 下跌 3.46%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.57%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.45%；Merck (MRK-US) 上漲 1.31%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.93%。

費半成分股逾半走低。AMD (AMD-US) 下跌 1.95%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.31%；美光 (MU-US) 上漲 0.89%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.29%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.18%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.03%。

台股 ADR 僅中華電信收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.83%。

企業新聞

摩根士丹利執行長 James Gorman 宣布將在未來 12 個月內卸任後，摩根士丹利 (MS-US) 週五盤中跳水，收黑 2.66% 至每股 82.24 美元。

鞋類零售商 Foot Locker (FL-US) 暴跌逾 27% 至每股 30.21 美元，創下 2022 年 2 月以來的最大跌幅。Foot Locker 最新財測遜預期，銷售額年降降 9%，並將全年每股純益預估從先前的 3.35 至 3.65 美元大幅下調至 2.00 美元至 - 2.25 美元區間。

Foot Locker 走勢拖累 Nike (NKE-US) 下跌 3.46%，Under Armour (UAA-US) 收盤下跌 4.20%。

美國農用機具大廠 Deere (DE-US) 下跌 1.88% 至每股 363.55 美元。Deere 週五公布 2023 會計年度第二季財報，因該公司曳引機和其他農用設備銷售強勁，該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，並且看好未來訂單強勁上調全年財測。

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「隨著債務上限談判暫停阻礙 6 月初前達成可行協議的機會，這將降低聯準會在 6 月 14 日升息的機會。」聯準會預計在 6 月 13 至 14 日召開貨幣政策會議。

瑞銀策略師團隊警告：「如果美國未能提高債務上限並推遲付款， 預測美股將暴跌，標普將重挫 20% 至約 3,400 點。」

BMO 財富管理公司分析師表示：「聯邦政府資金何時耗盡、何時違約，存在一些不確定性，但從長期來看，最終的結果不會對市場造成太大的損害。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主