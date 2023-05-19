出口衰退衝擊！我Q1經常帳順差大減百億美元 創疫情來新低

台灣央行今 (19) 日公布我國第一季國際收支帳統計，由於出口減額大於進口減額，經常帳順差僅 190 億美元，創 2020 年第二季以來新低，不過，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)121.9 億美元，則是 2021 年第一季以來新低，使國際收支順差來到 47.2 億美元，為近 8 個季度來次高，僅次上季。

央行說明，第一季經常帳順差較去年同期大減 122 億美元，主要是因商品貿易順差 120.3 億美元，年減 80.3 億美元。

央行進一步說明，由於全球景氣趨緩和廠商去化庫存效應，出口續為負成長，而進口也因國際原物料價格下跌和出口引申需求疲弱而減少，整體則是出口減額大於進口減額。

服務收支方面，隨著邊境開放增加旅行支出，加上國際海運運價大幅回落，因而自去年同期順差 48.4 億美元轉為逆差 17.2 億美元。

不過，央行強調，服務收支逆差為疫情前的常態。

金融帳方面，央行則說明，第一季台股本益比偏低具吸引力，吸引外資進駐，非居民證券投資淨增加 84.5 億美元，整體證券投資淨資產增加 179.5 億美元。

央行再次強調，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，經常帳有順差的國家如日本、南韓、瑞士、德國等，金融帳淨資產多呈增加。