亞泥旗下亞東預拌強化營運體質 取得資安等三項管理認證

亞泥 (1102-TW) 宣布，旗下亞東預拌過英國標準協會 (British Standards Institution，BSI) 第三方查證，共取得環境、能源及資安等管理系統三項認證，亞東預拌表示，持續推動「技術亞東」、提高產品品質、增進生產效率，數位轉型及提升企業經營體質。

此次亞東預拌導入 ISO14001 環境管理系統及 ISO50001 能源管理系統，創新研發高端產品並推動廢棄混凝土全循環，降低對環境的影響，並推動回收水及回收粒料再利用及汰換高污染預拌車，及更換高效率馬達，提升能資源使用效率，並遵守落實法規承諾，定期審查持續改善。

此外，現今駭客攻擊模式越加複雜多元並且形成新常態，為提供更優異的資訊安全防護機制，確保營運系統安全，亞東預拌也導入 ISO 27001 資訊安全管理系統。遵循遠東集團資訊委員會 (IT Committee) 所訂定的目標，「維護資訊安全，強化安全防護」為資通安全政策，落實「機密性」、「完整性」、「可用性」，

亞東預拌透過建立管理架構、優化流程、從資料、軟體、實體、服務、人員等不同項目進行內外部全面性資訊安全風險評估與管理，強化資安體質，預先掌握並排除潛在威脅，減少和持續改善資訊資產所面臨的風險。

亞東預拌表示，持續以循環經濟與淨零排放為最終目標，除了致力於減少環境汙染排放，汰換老舊設備與運輸機具，並與供應商、客戶、員工及所有利害相關人共同追求永續發展。