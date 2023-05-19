華孚前4月EPS達1.49元 超越去年前三季總和

鎂鋁合金機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (19) 日公布 4 月自結，稅後純益 0.86 億元，年增 456.85%，每股稅後純益 0.45 元，累計前 4 月稅後純益 2.86 億元，年增 171.35%，每股純益 1.49 元；受惠車用機構件輕量化需求強勁，華孚前 4 月 EPS 已超越去年前三季的 1.11 元。

法人指出，全球車廠不斷尋求輕量化零件以提高燃油效率和電動車續航里程，帶動全球車用鎂鋁合金市場高速成長，近三年 CAGR 達 26%，預計 2025 年市場規模為 73.1 萬公噸，每台車的鎂鋁合金使用量將達 8 公斤。

華孚自 2006 年開發汽車業務，車用營收已佔去年營收近 9 成，也成功滲透數家歐系與美系車用 OEM，看好華孚將跟隨整體鎂鋁合金市場穩健成長。

華孚為因應車用客戶需求，也積極啟動擴產，位於安徽省含山新廠預計在今年第三季就會量產，預計最快 2025 年就可達滿載，潛在年產值達人民幣 8 億元，約當新台幣 35.5 億元，相當於去年 85% 的年營收。

法人也預估，華孚受惠擴產效益顯現及產品發展，今、明兩年營收分別為 62.5 億元、88.4 億元，每股稅後純益為 4.85 元、7.88 元。