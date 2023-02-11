〈熱門股〉華孚1月營收衝次高 周漲26%飆17年新高

〈熱門股〉華孚1月營收衝次高 周漲26%飆17年新高。(圖:AFP)
〈熱門股〉華孚1月營收衝次高 周漲26%飆17年新高。(圖:AFP)

華孚 (6235-TW)1 月不受春節連假影響，單月營收創下歷史次高，自上週五公告後，吸引資金積極卡位，推升本周股價強漲，單周強漲 26.37%，最高更達 50.5 元，一舉改寫逾 17 年新高。

華孚 1 月營收達 4.03 億元，為歷史次高、同期新高，月減 7.89%，年增 33.9%，稅後純益 0.38 億元，年增 87.11%，每股稅後純益 0.2 元。

為因應新能源車零組件需求成長，華孚也擴大投資馬鞍山廠區，目前廠區包括一期、二期建設已全部完工，新建華譽含山廠預計今年第三季就可以進入試產階段，產能規劃達人民幣 8 億元。

 
 

 

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