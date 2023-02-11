〈熱門股〉華孚1月營收衝次高 周漲26%飆17年新高。(圖:AFP)Tag華孚鋁鎂合金汽車電動車華孚 (6235-TW)1 月不受春節連假影響，單月營收創下歷史次高，自上週五公告後，吸引資金積極卡位，推升本周股價強漲，單周強漲 26.37%，最高更達 50.5 元，一舉改寫逾 17 年新高。 華孚 1 月營收達 4.03 億元，為歷史次高、同期新高，月減 7.89%，年增 33.9%，稅後純益 0.38 億元，年增 87.11%，每股稅後純益 0.2 元。 為因應新能源車零組件需求成長，華孚也擴大投資馬鞍山廠區，目前廠區包括一期、二期建設已全部完工，新建華譽含山廠預計今年第三季就可以進入試產階段，產能規劃達人民幣 8 億元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+13.83%$11,383原投組報酬率+5.25%$10,525投組標的成分40%華孚623520%晶睿345420%巨有科技822710%王品272710%台中銀中國精選成長基金延伸閱讀華孚去年12月營收4.38億元 與Q4、全年同寫新高相關貼文