〈財報〉愛奇藝上季淨利暴增266% 新增會員超越去年全年

愛奇藝 (IQ-US) 周二 (16 日) 發布截至 3 月 31 日未經審計的第 1 季財報，業績十分亮眼，顯示這家串流影音平台確立了獲利模式。

該公司第 1 季總營收 83 億元 (人民幣，下周) ，同比成長 15%，為 2019 年第 2 季以來最高增速；其中會員服務營收同比增加 24% 至 55 億元；

歸屬於愛奇藝的淨利為 6.181 億元，同比成長 266%；未經調整歸屬愛奇藝的淨利為 9.395 億元，同比成長 479%。

營運獲利 8.59 億元，營運獲利率達 10%，連續 6 季實現成長；上年同期營運獲利 9340 萬元，營運獲利率為 1%。

具體而言，第 1 季營收占比最高的是會員服務，首次突破 50 億元大關、達 55 億元，同比增加 24%；線上廣告營收 14 億元，同比增加 5% ；內容發行和其他營收分別達 7.27 億元和 6.7 億元。

會員收入之所以表現強勁，很大程度得益於《狂飆》掀起全民追劇的熱潮，甚至在該劇結束播出後，其劇情、演員、創作花絮依舊頻頻霸榜社交平台；此外，《顯微鏡下的大明之絲絹案》《我們的日子》《迴響》《人生之路》《歸路》等劇集也功不可沒。

因此用戶也樂於訂閱服務。截至第 1 季末，愛奇藝日均訂閱會員總數攀上 1.289 億的新高，單季增加 1730 萬。2022 年全年愛奇藝的訂閱會員數才增加 1000 萬。