〈財報〉騰訊Q1營收重返兩位數成長 未來大力投資AI與雲端設施

中國科技巨擘騰訊周三（17 日）公布 2023 會計年度第一季財報，該季營收年增逾一成優於市場預期，為一年多以來最快成長速度，但獲利表現卻低於市場預期，反映出中國新冠疫情後重新開放期間網路產業的復甦並不均衡。該公司還表示，將大力投入建設人工智慧（AI）及雲端基礎設施。

騰訊財報顯示，第一季（截至 3/31）營收年增 11% 至人民幣 1,500 億美元（以下單位皆同），高華爾街分析師平均預期的 1,462.9 億元，然而淨利報 258 億元，年增 11%，低於分析師預估的 296.7 億元；經調整後淨利年增 27% 至 325.4 億元，低於市場預期的 332.2 億元。

其他業務方面，騰訊中國國內遊戲營收成長 6% 至 351 億元，國際市場遊戲營收年增 25% 至 132 億元，排除匯率波動的影響後增幅為 18%。

另外，該公司第一季增值服務業務營收年增 9% 至 793.4 億元，優於市場預期的 745.4 億元，占總營收的百分比降至 53%；網路廣告業務營收年增 17% 至 209.6 億元，不及市場預期的 213.4 億元；金融科技與企業服務板塊營收年增 14% 至 487.01 億元，該板塊已連續 8 季占總營收比例逾 30%。

先前百度 (BIDU-US)(9888-HK) 財報顯示線上廣告業務營收成長 17%，行銷活動的逐步恢復給百度等產業領軍企業的業務提供動力。但投資人仍保持謹慎態度，此前一年，中國監管部門的打擊和新冠肺炎的措施抑制消費者和企業的支出後，騰訊及其同行這方面的業務幾乎沒有成長。

廣告和遊戲等主流網路業務現在才剛剛走出歷史低谷，而大型科技公司則被迫大幅削減成本，以應對不確定宏觀經濟環境。

值得注意的是，騰訊在財報中表示，公司正大力投入建設 AI 的能力和雲端基礎設施， 以擁抱基礎模型帶來的機會，相信 AI 將成為業務發展的倍增器。

投資人將密切留意騰訊的內容成本，尤其是在該公司打造雲端服務並開始將 AI 整合到其投資組合之際。騰訊宿敵阿里巴巴宣布價降雲端服務價格，隨後騰訊也宣布將其部分核心雲端產品降價 40%。

分析師看法

彭博分析師 Robert Lea 和 Tiffany Tam 認為，騰訊中國國內遊戲業務可能會在今年首季展現強勁成長，儘管目前中國遊戲市場前景仍然疲弱，雲端運算方面也可能如此。不過金融科技銷售的反彈，加上廣告和短片需求增強，應該會推動騰訊在未來兩季的營收成長。但考量到更廣泛的宏觀經濟風險和中國遊戲市場疲弱前景，這種反彈可能只是短暫的。

另外，隨著騰訊投資 AI 和遊戲，到 2023 年成本壓力可能會上升，恐怕影響獲利進一步成長的空間，預料騰訊今年不會從 AI 佈局中獲得任何有意義的收入。