中國3月共86款國產遊戲版號獲批 騰訊、網易連續五個月報喜

繼官方發布今年來首批進口遊戲版號後，中國國家新聞出版署在周四（23 日）公布 3 月國產網路遊戲審批公告，共 86 款遊戲獲批，且騰訊 (00700-HK) 、網易 (09999-HK) 連續五個月報喜。專家認為，接下來就是實打實的產品競爭，版號已經不再是瓶頸。

據《第一財經》報導，中國國家新聞出版署公布 3 月共 86 款國產網路遊戲審批公告，騰訊、網易、三七互娛、吉比特旗下雷霆互動、中手遊、4399 等老牌遊戲廠商，以及疊紙、沐瞳科技、波克科技等中生代均有版號獲批。

具體到遊戲上，網易《零號任務》、騰訊《末刀》、疊紙《戀與深空》、散爆網絡《少女前線 2：追放》等產品較受關注。此外，作為一家主攻海外市場的遊戲廠商，字節旗下沐瞳科技此次拿到國產版號《幻世與冒險》，意味著接下來或許會在國內市場有動作。

國家新聞出版署周一也發布今年進口網路遊戲審批公告，共 27 款版號獲批，騰訊、網易、B 站、世紀華通、心動、創夢天地、中青寶、悠星網絡等遊戲廠商均有版號在列。

大廠的春天真的來了，遊戲行業人士表示：「大廠不會再被卡，接下來就是實打實的產品競爭了，版號不再是一個顯著瓶頸。」

在中國政府重新發放版號後，很長一段時間騰訊、網易等大咖都未獲版號，但自去年 12 月以來，騰訊與網易已經連續五個月拿到版號，今年都未缺席。

版號發放的數量和頻率也逐漸趨於穩定，今年以來遊戲版號都維持在了 80 個以上的水準。「國產版號一個月一發的節奏已經比較明確，業內預期也會比較好，這樣一年大約有近 1,000 個版號，對於遊戲行業的健康發展是相當有益的。」業界人士表示。

信達證券認為，中國遊戲市場已逐步回暖，新遊定檔節奏明顯加速，且多數具較強競爭力。重點遊戲公司產品儲備充足，行業有望進入新遊戲上線周期。