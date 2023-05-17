自營商創紀錄爆買台股逾200億元 10檔最吸金股出列！

台股加權指數今 (17) 日開平走高，隨著台積電 (2330-TW) 越走越高，終場指數收在 15925.29 點，大漲 251.39 點，一舉突破震盪整理格局，其中最大功臣之一是自營商，在集中市場大買台股達 232.67 億元，創單日買超新高紀錄。

不僅中小股受到資金追捧，今日連大型權值股也動起來，推升台股一路攻破 15700、15800 甚至 15900 點 3 個整數大關，其中，台積電即貢獻大盤漲點 118 點，三大法人同步買超台積電。

可觀察到，自營商買超台積電衝破萬張達 11898 張，是史上罕見大量，若以金額統計，自營商單日加碼台積電共 61.35 億元，占買超比重近 30%。

而自營商除了追捧台積電，依序也大舉進場買聯發科 (2454-TW)，金額約 20.9 億元，買超鴻海 (2317-TW)6.22 億元，中華電 (2412-TW)4.08 億元，南電 (8046-TW)、台塑化 (6505-TW)、聯電 (2303-TW) 等均超過 3.5 億元，富邦金 (2881-TW)3.41 億元，台達電 (2308-TW) 和國泰金 (2882-TW) 均逾 3 億元。

法人指出，過往自營商主要操作中小型股的短線行情，此次轉向積極加碼大型權值股，罕見成為內資的另一大中流砥柱，推升指數破「萬六」在望。

另一方面，有自營商回應，自營部門通常會在第二季除息前，布局一定部位以獲取利息收入，藉以美化帳面。