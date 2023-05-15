元太打造電子紙供應鏈 榮獲第8屆國家產業創新獎

全球電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (15) 日宣布，榮獲第 8 屆經濟部國家產業創新獎，並於四大領域獲奬的績優新企業中脫穎而出，摘下「卓越創新企業」奬桂冠。

「經濟部國家產業創新獎」以「創新」為主軸，由經濟部主辦，每 2 年選拔一次，獎勵「整合創新」及「跨界合作」，進而創造附加價值。參選企業領域範圍包含機電運輸領域、資通訊領域、生醫材化領域、服務文創等四大領域，以推動國內創新能量，實現產業再升級的目標，鼓勵企業及組織創新創業，提升產業競爭力，引領產業創新變革。

元太積極打造綠色顯示器產業，串連上下游供應鏈夥伴，以綠色電子紙技術為核心，建構產業生態圈，並攜手生態圈夥伴共同推展電子紙於低碳智慧顯示應用的貢獻與價值，為環境帶來正面的影響效益，是元太本次勇奪「卓越創新企業」奬的主因。

董事長李政昊表示，元太長期投入電子紙的創新研發，電子紙不換畫面不耗電，期望用低碳電子紙顯示器取代所有表面來改變世界，讓世界因有了電子紙而更加智慧、環保和美好。

元太致力攜手供應鏈中的企業，包括 IC、TFT 背板、模組、系統廠等各類公司，一起擴展電子紙多元顯示應用產品，結合產業力量以綠色電子紙顯示技術打造永續環境。

元太自 2016 年轉型專注於電子紙事業後，持續研發及拓展電子紙多元產品應用，並於 2022 年啟動企業轉型 2.0，持續深化電子紙材料與墨水技術，同時運用多元商業模式提升電子紙材料業務，以精進彩色電子紙與模組技術、擴增電子紙模組與供應鏈合作夥伴、加速新應用開發等策略，攜手生態圈夥伴運用綠色環保的電子紙技術，共譜智慧與永續未來。

在產品創新面，研發支出隨著營業收入增加而同步提升，在彩色、軟性等墨水及材料研發持續投入，至 2022 年底已累計近 6300 件電子紙全球發明專利，並針對高價值的專利與營業秘密，提供研發人員獎勵，制度化保障、鼓勵研發創新的成果。台灣廠 2021 年通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS)A 級認證。

在商業模式創新上，元太促成價值鏈夥伴集結，成立電子紙產業聯盟 (EPIA)，結合上游關鍵零組件、顯示器模組、軟硬體與應用場域廠商，壯大永續智慧物連網的新藍海，應用場域包括零售、醫療、教育、辦公、交通、民航、工業、物流等行業。

元太也同時採用彈性多元的商業模式，除了自行生產顯示器模組外，也供應關鍵顯示與周邊功能膜材料，提供市場更多元化、更具競爭力的電子紙產品組合。