廣運積極參展 除在手的50億元訂單還要提高市占率

成立近 47 年的物流發貨設備大廠廣運 (6125-TW)， 除以旗下群豐欣業在高雄台糖成功物流園區營運，展示智慧物流系統發展外，並參加今 (17) 日起開展的高雄自動化工業展，廣運執行長謝明凱及總經理柯智鈞親自南下主持開幕，並宣示除在手的 50 億元訂單之外，還要進一步提高市占率。

廣運指出，受惠台商回台及政府致力推動「智慧機械」、「亞洲 ‧ 矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等 5+2 產業創新計畫，並且擴大自動化投資，廣運目前在手訂單已超過 50 億元，訂單能見度已看到 2025 年。

廣運本次參與展出的主要展出內容包括，半導體 OHT(空中走行式無人搬運車)、AMR(自主式移動機器人) 及智慧物流設備 (倉儲分揀、拆棧、環形台車、無人搬運車)。2023 高雄自動化工業展，是今年度南台灣最具規模的專業工業展，廣運在此次參展以智慧製造實現淨零碳排為概念，展出分智慧物流、半導體整合服務、及永續淨零碳排等三大專區，提供客戶創新解決方案。

同時，廣運執行長謝明凱先前即指出，群豐所提供的智慧自動倉庫體驗有別於優於傳統平面倉庫，主要優點包括. 設備安全、高效作業、料帳正確、節省人力及倉儲管理系統，不僅無人為作業工安疑慮，透過立體化設備，可高效率運用有限土地，並可 24 小時自動化作業，不會有超時工作人力短缺問題。

廣運參加高雄自動化展展出。(鉅亨網記者張欽發攝)

廣運指出，廣運在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶高度肯定，涵蓋客戶有全聯、中華郵政、中國石油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、momo、Pchome、新竹物流等。廣運在智慧物流發貨系統建設方面，通常提供有：自動倉儲、自動分揀、無人搬運車、輸送機、環形台車、龍門系統、自動拆棧機器人，電子標籤檢貨系統、自動開箱等設備，並且搭配廣運自行開發智慧管理平台 WMS(倉儲管理系統) 進行整合，彈性調度自動化設備進行各種運作，並與客戶的 MES 及 ERP 進行垂直系統整合，滿足客戶多元化客製需求。

廣運指出受惠台商回台及政府致力推動「智慧機械」、「亞洲 ‧ 矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等 5+2 產業創新計畫，並且擴大在自動化投資，廣運目前在手訂單已超過 50 億元，訂單能見度已看到 2025 年。