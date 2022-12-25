廣運自動化及智慧製造進一步搶攻半導體、公共工程需求

廣運 (6125-TW) 陸續取得中華郵政、中油、遠雄港、宅配通等智慧倉儲物流工程，並在捷運新北產業園區站 (A3) 預辦登機系統獲公共工程金質獎，廣運執行長謝明凱今 (25) 日指出，看好海內外的需求，廣運自動化及智慧製造系統 2023 年將持續搶攻半導體、公共工程等等需求，預估接單將持續成長。

謝明凱並強調，集團內太陽能事業明年將持續維持今年強勢，熱傳事業、半導體事業將有明顯成長，其中以轉投資盛新公司碳化矽基板製造核心設備是長晶爐，關鍵技術在於長晶爐的高溫製程—精確熱場及穩定性控制。應用在高功率、高頻、高能量密度、節能等場域的碳化矽基板，預計在明年建置無塵室製程，預計第三季起有明顯的營收成長。

廣運於今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開 80 桌，並以「廣運領航，世界飛揚」為活動主題。董事長謝清福表示廣運今年滿 46 周年，從早期輸送帶公司發跡，逐步發展整廠物流自動化設備領域，現在更是工業 4.0 智慧製造的設備系統專家。在全體員工共同努力，完成一次次的任務，一步步邁向不同的事業領域成就廣運集團。

謝清福進一步指出，回顧 2022 年，是疫情、戰爭、通膨衝擊的一年，各國都祭出各種政策來穩定經濟，很多產業公司都面臨危機，很榮幸的廣運集團各事業群在這動盪的一年，不但完成了原設立的目標，甚至超越了目標，這都是靠全體員工智慧與努力不懈所得來的。

廣運執行長謝明凱。(鉅亨網記者張欽發攝)

近年台商回台投資及疫情，國內客戶對智慧自動化需求勁揚，舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等重大工程廣運都有承作佳績，並創自動化本業成立以來的接單高峰；廣運更在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶高度肯定，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、中油、遠雄港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟 (康是美) 及統昶等，目前訂單已排至逾後年。於 12/22 日承作的場捷運新北產業園區站 (A3) 預辦登機及行李處理系統建置計畫「ME03A 標 A3 站行李處理設備系統工程」獲頒「第 22 屆公共工程金質獎」公共工程品質優等獎殊榮。

近年因為 ESG 及企業減碳議題日益受全球關注及重視，資料中心業者降低成本支出關鍵為電源管理與散熱技術，而長期最大支出壓力來自空調用電費。因大型公有雲發展，展望未來五年持續推升全球伺服器出貨成長動能，至 2027 年全球伺服器出貨量年複合成長率約 6.1％。廣運熱傳事業群提出運用水冷背門來打造一個雙冷通道方案，可使資料中心的 PUE(電力使用效率) 值小於 1.4，可以降低用電量至少 25% 以上。廣運 (6125) 的液冷監控主機 (CDU)、水冷板 (Cold Plate) 及分歧管等陸續經過伺服器廠的驗證測試，並在 2022 年 Computex Taipei 參展中，以「櫃內式液冷監控主機 (CDU)」獲 Best Choice Award 競賽得獎。

廣運熱傳事業群近期更與各不同領域客戶合作成功發展出適合戶外 5G 基地台、充電椿及儲能櫃電池液冷機櫃方案，同時與工研院及網通伺服器廠合作開發雙相浸沒式實機驗證，預期近期通過測試便能有明顯營收持續挹注貢獻，並持續承接公、民營企業的機房改善專案，亦為明年度的營收成長動能。

廣運致力於半導體領域物流相關設備系統，目前更成功開發出第三類半導體碳化矽 (SiC) 長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。廣運子公司太極 (4934-TW) 於 2018 年底成立 SiC 事業群，並於 2020 年正式獨立為盛新公司。碳化矽基板製造核心設備是長晶爐，關鍵技術在於長晶爐的高溫製程—精確熱場及穩定性控制。應用在高功率、高頻、高能量密度、節能等場域的碳化矽基板，製造技術門檻高，包括對氣流、高溫製程等控制是極重要關鍵。廣運於 2021 年和盛新合作成功開發出 SiC 長晶爐設備並結合 AI 智能監控系統；近期和盛新共同向政府申請執行「8 吋半絕緣型碳化矽長晶設備開發及關鍵材料驗證開發計畫」。

廣運今年前三季合併營收約 40.2 億元、較去年同期年增 35.47%；毛利率 18%，稅後純益 3.72 億元，每股純益 1.51 元，廣運今年前 11 月累計合併營收 49 億元，較去年同期年增 34.46%。

受惠全球供應鏈重組與轉移，新建或更新廠房設備建置需求持續，並以智慧製造方向發展。廣運謹慎樂觀迎接 2023 年，廣運持續聚焦在智慧物流自動化設備、第三類半導體設備、資料中心 / 伺服器 / 5G / 車載應用等液冷散熱解熱方案。