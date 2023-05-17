〈台股盤後〉台積電續發威 放量飆漲251點收15925點

台股昨 (16) 日收復月季線後，今 (17) 日無懼美股收黑，在台積電拉抬下，帶動半導體、電子族群群起上攻，金融、傳產也同步走高，加權指數開高大漲超過 200 點，一舉收復 15900 點關卡，終場收在 15925.29 點，上漲 251.39 點或 1.6%，成交量 2586.64 億元。

半導體雙雄同步走揚，台積電最高站上 521 元，終場收在 519 元，上漲 14 元或 2.77%，突破短均；聯發科漲幅約 0.7%，收在 685 元；台達電、日月光都有逾 1% 漲幅，聯電、研華等收盤上。

台積電領軍下，半導體族群同歡，虹冠電、南亞科、辛耘、晶心科、穎崴、晶豪科都有超過 4% 漲幅。

金融股扮演撐盤要角，國票金上漲超過 2%，華南金、新光金、第一金、合庫金、中信金都有逾 1% 漲幅，國泰金、元大金、兆豐金也同步收紅。

車市龍頭和泰車擺脫防疫險理賠衝擊，今年將導入各旗艦車款、並加強布局電動車，激勵股價攻上漲停價 814 元，寫歷史新天價，帶動汽車股走揚，三陽工業大漲 9%，中美實、汎德永業、和潤企業、裕隆、中華均收紅。

觀光族群開趴，易飛網、燦星旅、山富、五福攻上漲停，洛碁、寶得利上漲逾 4%，揚秦、六角、劍湖山等也站穩盤上。

520 行情點火下，生技股坐擁政策靠山，美時刷新天價，生技族群一片紅通通，泰福 - KY、晶碩、寶齡富錦、華廣、佳醫、喬山都有逾 2% 漲幅，台康生、聯合、寶島科、雙美、健亞等表現也不俗。