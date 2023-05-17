〈台股盤中〉暌違近1個月站上15800點關卡 漲停超過10家

儘管美股陷入震盪整理，台股在不少中小型股的激勵下走強，尤以櫃買指數漲逾 1% 冠於亞股，加權指數也大漲超過百點，上午 10 點鐘最高來到 15800.05 點，是 4 月下旬以來首次站上 15800 點關卡上，預估成交值擴至逾 2300 億元，上市櫃漲停家數超過 10 家。

光學鏡頭族群轉強，先進光 (3362-TW) 漲停，保勝光學 (6517-TW)、揚明光 (3504-TW)、聯一光 (3444-TW) 和佳凌 (4976-TW) 均漲超過半根停板，今國光 (6209-TW) 漲 4% 之上，新鉅科 (3630-TW)、中揚光 (6668-TW) 和華晶科 (3059-TW) 也漲 2% 之上。

旅遊業者持續走強，燦星旅 (2719-TW)、山富 (2743-TW) 亮漲停燈號，易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 均漲逾半根停板。

資訊服務軟體業者也再度轉強，東捷資訊 (6697-TW)、三商電 (2427-TW) 和邁達特 (6112-TW) 均漲停，驊宏資 (6148-TW) 漲半根停板，中菲 (5403-TW)、訊達 (6140-TW)、凌群 (2453-TW)、倍力 (6874-TW)、資通 (2471-TW)、虎門科技 (6791-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等漲 3% 上下。

生技族群表現不俗，曜亞 (4138-TW) 大漲 8%，台康生技 (6589-TW)、雙美 (4728-TW) 漲半根停板上下，亨泰光 (6747-TW)、晶宇 (4131-TW)、聯合 (4129-TW) 漲 3% 之上，寶島科 (5312-TW)、中裕 (4147-TW)、智擎 (4162-TW)、健亞 (4130-TW)、大江 (8436-TW)、大學光 (3218-TW) 等均漲 2% 之上。

個股之間也有不少強勢者，華孚 (6235-TW)、紅木 - KY(8426-TW) 漲停，碩天 (3617-TW)、迅杰 (6243-TW)、亞通 (6179-TW)、達興材料 (5234-TW)、德勝 (8048-TW)、建榮、士開、台南 - KY、欣技、和泰車和家登等均漲超過半根停板。

法人指出，最近一次的聯準會會議暗示升息循環可能接近尾聲，在持續關注通膨以及美國債務干 擾整體環境下，台股的技術面呈震盪走勢，後勢若 要轉強，還需要迅速扭轉月線下彎的趨勢，仍須留意上方套牢量沉重。

法人認為，市場仍有一定程度的觀望氛圍，指數能否守穩月線及季線支撐 成為短期走勢的關鍵，選股方面可留意 AI 需求增溫的伺服器概念股、下半年有望需求回 溫的先進製程相關族群，以及全球積極拓展的儲能產業。