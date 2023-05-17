〈台股盤前〉美股皆墨 留意台指期結算是否承壓

在外資、自營商大買之下，台股昨 (16) 日上漲 198 點、收 15673 點，一口氣站回 5 日、10 日、月季線。由於美國債限談判未明朗，道瓊大跌 336 點，連動到台股，須留意今日台指期結算是否承壓。

台積電 (2330-TW) 昨上漲 9.5 元或 1.9%，收 505 元，大立光 (3008-TW) 漲 80 元或 3.7%，收 2190 元，帶動加權指數最高衝到 15723 點、離前高 15757 點僅一步之遙。

外資不但在台股現貨轉買超 91.9 億元，在台指期淨多單更一口氣增加 1 萬 3344 口，重返 2 萬口水位之上、至 2 萬 5228 口，創近二年半新高，自營商也大舉買超 93.6 億元，創史上第三高，為一大助力。

不過，美國債限談判未明朗，美股四大指數全盤皆墨，道瓊下跌 336 點、跌幅 - 1.01% 最重，S&P500 為 - 0.64%，Nasdaq 跌 - 0.18%、費城半導體跌 - 0.13%，但大型科技龍頭為指數帶來一定支撐，Google(Alphabet) 上漲 2.68%、Amazon 上漲 1.98%、AMD 上漲 4.19%，是否有助台股電子股今天扮演撐盤要角值得關注。

今日觀盤重點，蘋果 iPhone 15 系列新機最快於 9 月問世，傳出當中的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 兩款機種搭載的最新 4,800 萬畫素的三層堆疊影像感測器出現狀況的雜音，恐使得新機上市時間面臨延後，牽動台積電、大立光、玉晶光 (3406-TW)、鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等供應鏈出貨。

而摩根士丹利證券指出，光學族群最糟情況已經過去，智慧機可能在第 2 季到第 3 季去化庫存，潛望鏡設計、混合實境 (MR) 裝置等四大利多加持，大立光及玉晶光都可望受惠，因此投資評等都調高到「優於大盤」，目標價分別為 2700 元與 450 元。

整體來說，台股昨日雖然大漲，成功收復月線、季線，但是月線仍呈現下彎走勢，顯示線型仍未翻多，在確認站穩季線支撐前，盤面偏重個股表現，短線先以中性區間看待為宜。