香港擴大「人才清單」計畫 向優質勞動力招手

香港政府周二 (16 日) 宣布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業工種由原有 13 項增加至 51 項，涉及 9 個領域，盼吸引更多優質人才前來，滿足香港的發展需要。

香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，更新後的「人才清單」主要為相關人才提供入境便利，人才標準的學歷要求是大學程度及以上。他舉例說，「人才清單」只為「醫療服務」範疇人士提供入境便利，在香港註冊資格的要求不變，仍需符合相關法例。

香港政府發言人表示，香港的人力政策一直以培育本地人才為主，引入外來人才為輔，擴大後的清單有助香港吸納更多優質人才，支持經濟及社會發展。

孫玉菡期望今、明兩年內，每年能吸引至少 3.5 萬名海外專才到香港，且在港停留時間不少於 12 個月。他相信今年可以達到有關目標。

針對政府擴大人才清單，多名立法會議員表示歡迎，認為此舉有助「搶人才」，提升香港競爭力。不過，也有勞工界代表擔心擴大清單會打擊本地人才就業機會。

香港廠商聯合會會長史立德樂見當局在諮詢業界意見後，採納大部分建議，包括將智能製造、工業工程、環境、社會及企業治理 (ESG) 等領域的人才納入人才清單，這些都是香港發展「先進製造業」和推動傳統產業升級轉型必須的人才，也有利香港加快實現「國際創新科技中心」的願景。

史立德認為，本次擴大「人才清單」除了可以補充人才缺口，也具有象徵意義，不只展現政府推動高質量發展的決心，更向全球不同領域人才釋出香港「求才若渴」的訊息，說明香港正以積極、進取的態度從世界各地「搶人才」，歡迎他們來本地發展。

配套支援不足

民建聯立法會議員顏汶羽歡迎政府做法，但提醒政府也需正視人才入境集中來自內地，以及人才配套支援不足這兩大問題。

顏汶羽建議政府可聯合國際頂尖學府進行招募，擴大人才的來源，推動人才國際化。政府還可針對東協等地區重點宣傳吸引人才，例如向東協地區的精英學生提供更多不同類型的獎學金，或是簡化簽證審批程序，方便當地學生來港升學及機構人員接受培訓。

顏汶羽期望，政府可透過「住屋」與「獎金」兩方面入手，紓緩外來人才前來香港的生活壓力。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，清單屬於短期措施，期望政府可從多方面增加人手，包括進行本地培訓、促使在其他地方已完成培訓的本地人才回流等。

勞聯立法會議員林振昇擔憂新清單未必完全符合本地人力市場所需，甚至長遠會影響本地畢業生的就業機會。他重申，必須先證明清單新增的每項工種存在明顯勞動力持續短缺情況，同時單靠本地勞動力而未能補足，才適合加入清單。

勞聯立法會議員周小松也擔憂擴大清單日後恐遭濫用，出現「高才低用」情況，對本地就業市場構成衝擊，促請政府做好把關，。

根據香港無線科技商會周二公布的調查，47% 受訪港企表示技術人員不足，短缺情況較管理及銷售人員嚴重。

此外，60% 受訪企業表示過去一年最大的營運挑戰是人手不足，較 2021 年的 57% 增加 3 個百分點。其他挑戰如難以覓得新客戶、租金成本及開發需時過長與超出預算等，分別占 36%、35% 及 24%。

香港生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，人才荒仍是企業面對的主要問題，業界除了可以考慮用更彈性的聘用方式或提升福利待遇以吸引人才，也能為現有員工提供合適的技能培訓，例如人工智慧，以提高工作效率並維持企業競爭力。