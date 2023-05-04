香港取消優才計畫配額限制 進入2年「無限」申請時期

疫情 3 年以來，香港開始大力扶持 IT 產業，隨著優秀人才入境計畫 (優才計劃) 的實行，如今在智慧製造、5G、智慧城市等領域的人才，在入境香港定居上都有極大的優勢。

香港政府最初於 2006 年 2 月公佈優才計劃，這是一項設有配額限制的移民吸納計劃，旨在吸引高科技和產業優秀人才入港定居，藉此提升香港的競爭力。

香港入境處在前段時間就批准了高達 707 名申請名額。同時，該計劃的配額限制也在逐年翻倍，從最初的每年 1000 個名額，在 2022 年增至 4000 個。面對大量的申請，這個數量的配額遠遠供不應求。

不過，就在去年 10 月 19 日，香港特首在最新《施政報告》中提出，將取消優才計劃的配額限制，進入 2 年「無限」申請時期。

意思就是，只要符合優才計劃申請資格的優秀人才，就會有更大的機會通過優才計劃申請而獲得香港身份。由此可見，港府持續積極致力於人才招朗，如今可說是可獲得香港身份的紅利期。

申請條件上，香港優才計劃採用計分制，會根據申請人的年齡、學歷、工作經驗等進行綜合計分，最高 245 分，有 80 分便可進行申請。

在此計劃下，一人申請，配偶及未成年子女皆可同步獲得香港身份，並享受香港福利。擁有香港身份，子女不僅可以享受香港優質的國際化教育資源，同時也能獲得多樣化的升學途徑。

此外，香港薪資水準較高，港府統計處公佈的數據顯示，去年第二季香港薪資中位數為 20000 港元，薪酬福利相對全球具有很強的競爭優勢。同時，香港的科技、金融、醫療、貿易等產業皆發達，有利於個人事業發展。