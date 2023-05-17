【熱點時評】美元能保持住漲勢嗎？還只是「死貓反彈」？

近日美元強勢回升，美元兌其他主要貨幣觸及五周以來的最高水平。

看起來美元多頭正在卷土重來，尤其是在上周美元指數強勁反彈之後。但關鍵問題是，美元能否延續這種看漲勢頭，抑或這僅僅是又一次「死貓反彈」。

美元反彈的原因…

美元此前因聯準會降息預期升溫而受到打擊，最近在政治不確定性和通膨擔憂提振下顯著反彈。具體來說，美國債務上限談判愈發引人擔憂，而通膨方面，最近的一項調查顯示美國消費者 5 年通膨預期已攀升至 12 年高點。

在多重因素作用之下，美元又將迎來動蕩的一周，我們關注以下三方面情況：

1. 避險需求

政治不確定性和全球經濟增長擔憂交織在一起可能會促使投資者湧向美元這個「避風港」。

美國債務上限「鬧劇」再度上演讓投資者感到不安。上周五，美國國會預算辦公室警告稱，如果不提高債務上限，美國將在 6 月初面臨極大的違約風險。美國總統拜登即將與國會領導人進行面對面的會談。如果還是不能打破僵局，將給市場帶來高度不確定性，導致市場動蕩加劇，屆時美元將獲得避險氛圍支撐。

全球經濟增長憂慮揮之不去。本周，歐洲、英國和中國等主要經濟體將發布一系列重要數據。如果數據整體令人失望，則可能助推避險情緒，進而利好美元。

2. 聯準會官員 + 美國經濟數據

美國 4 月 CPI 同比增幅回落至 5% 以下，投資者將密切關注聯準會官員話和數據，從中尋找央行下一步行動的更多線索。

本周聯準會官員密集亮相，他們的講話將影響美元短期走勢。盡管美國通膨率已降至 5% 以下，但就業市場仍然緊張，核心和總體月度通膨仍有粘性。如果官員們齊聲「放鷹」，美元將獲得進一步支撐，而如果他們的言論有鴿派意味或有聯準會暫停升息的些許暗示，那麼將鼓舞美元空頭。

數據方面，投資者需關注美國 4 月零售銷售、工業產出數據和上周首次申請失業救濟人數。若數據整體表現欠佳，可能會加劇市場對聯準會未來降息的預期，從而削弱美元。如果這些數據超過預期，則會引發對聯準會在更長時間內保持高利率的預期。

3. 美元指數或向上突破

美元指數日線和周線均強勁收上 102.34 阻力位。

該指數下一上行目標看向 103.00，當然在此之前首先要站上 50 日和 100 日均線。如果能順利突破 103.00 關口，接下去的阻力位見 103.80 和 104.00；另一方面，若美元指數回落至 102.35 下方，則有可能下探 101.50 和 100.72。

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