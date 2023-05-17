〈美股盤後〉債務上限談判前景不明 那指費半尾盤急墜翻黑

債務上限談判前景不明，家得寶等企業財報不佳，美債殖利率普遍走高，美股主指週二開盤後漲跌不一，收盤集體盡墨。

能源股賣壓湧現，因中國 4 月經濟數據不如預期，經濟復甦憂慮加劇。太陽能類股普跌。參眾兩院雖通過推翻太陽能電池板關稅豁免的法案，但遭美國總統拜登週二予以否決。

微軟週二引領科技股走高，此前歐盟反壟斷監管機構批准微軟以 690 億美元收購動視暴雪。AMD 備受避險基金資金寵愛，收斂半導體類部分跌幅。

道瓊收盤摔逾 330 點，標普下滑超過 0.6%，那指和費半在尾盤最後幾分鐘急墜翻黑，收盤皆跌逾 0.1% 。

數據方面，美國商務部週二公布 4 月零售銷售月增 0.4%，低於市場預估 (0.8%)，前值上修至跌 0.7%。4 月核心零售銷售月增 0.4%，符合市場預期，前值為上修至跌 0.5%。

政經方面，美國可能最快就在 6 月 1 日違約，美國財政部長葉倫週二警告，時間所剩不多，美國經濟岌岌可危，呼籲國會應該盡快解決債務上限問題，沒有時間可以浪費。

美國總統拜登和國會領導人的債務上限會議週二舉行。拜登會前樂觀認為，他將和共和黨將就債務上限達成協議。

有消息傳出，拜登已軟化態度，願意和共和黨眾議院議長麥卡錫討論交換條款，包括一些福利計畫內加入受助家庭須尋找工作的要求，提高達成債務上限協議的可能性。

另外，拜登將於週三 (17 日) 啟程前往日本廣島參加 G7 領袖峰會，並預計取消澳洲和巴布亞紐幾內亞訪問行程，本週日就返回美國，持續就債務上限進行談判。

近期聯準會官員持續「放鷹」，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，他尚不確信通膨正在穩步向聯準會 2% 的目標回落，並補充說聯準會有進一步升息或暫停升息的選擇權。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 指出，鑑於通膨居高不下，聯準會尚未把利率提高到足夠限制性的水平。

今年 FOMC 票委、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，尚未決定 6 月是否升息，需要觀察更多的數據。

聯合國發布《2023 年中期世界經濟形勢與展望》報告，將全球今年經濟增長預測上調 0.4 個百分點至 2.3%，並預料明年增長 2.5%。

國際能源總署 (IEA) 週二發布月報，調高今年全球石油需求預測值至每日 20 萬桶，總需求達到每日 1.02 億桶，因中國需求成長速度超過預期並創新高，而產油國難以提高產能來滿足需求。

歐盟週二最終批准全球首套全面監管加密資產的規定，預估將從 2024 年開始實施，這給英、美等國家施加迎頭趕上的壓力。

週二 (16 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎全數淪陷，房地產、能源和公用事業領跌。通訊服務和資訊科技逆勢收紅 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.98%；Meta (META-US) 下跌 2.69%；蘋果 (AAPL-US) 持平；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.57%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.74%。

道瓊成分股普遍疲弱。Nike (NKE-US) 下跌 2.8%；3M (MMM-US) 下跌 2.47%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.42%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.35%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.6%。

費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 上漲 4.19%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.90%；美光 (MU-US) 下跌 1.41%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.16%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.34%。

台股 ADR 近乎持平。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。

企業新聞

傳美國聯邦貿易委員會 (FTC) 準備提起訴訟，阻止安進收購生技公司 Horizo​​n Therapeutics。安進 (AMGN-US) 股價下滑逾 2%，Horizo​​n Therapeutics (HZNP-US) 暴跌 14.17%，並成為週二股市一大逆風。

AMD (AMD-US) 勁揚 4.19% 至每股 101.48 美元。全球大型避險基金第一季持倉相繼曝光，AMD 備受資金寵愛，華爾街知名的投資大戶 Stanley Druckenmiller 旗 下 Duquesne 資本第一季加碼 AMD。知名避險基金 Third Point 亦新增持 AMD 部位。

「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 掌管的索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 第一季減持特斯拉和 Rivian。特斯拉 (TSLA-US) 仍收紅 0.10% 至每股 166.52 美元。Rivian (RIVN-US) 走低 2.68% 至每股 13.08 美元。

家得寶 (Home Depot) (HD-US) 收黑 2.15% 至每股 282.33 美元。家得寶上季營收創 20 多年來最大損失，並下修今年財測，因為消費者延後家庭裝修，減少採購大件商品如露台套裝和烤架。

波音 (BA-US) 挫跌 0.94% 至每股 200.87 美元。新加坡航空取消波音 8 架 737-8 客機訂單，調整訂單的原因是為了符合長期機隊更新戰略，並支持其預計的營運需求。

英國電信商沃達豐 (Vodafone) (VOD-US) 重挫 8.73% 至每股 10.24 美元。該公司表示業績令人失望，預計將在三年內裁減 1.1 萬個工作職位，以簡化該電信集團，並恢復競爭優勢。

經濟數據

美國 4 月零售銷售年率報 1.6%，預期 4.2%，前值 2.42%

美國 4 月零售銷售月率報 0.4%，預期 0.8%，前值 - 0.7%

美國 4 月核心零售銷售月率報 0.4%，預期 0.4%，前值 - 0.5%

美國 4 月工業生產月率報 0.5%，預期 - 0.1%，前值 0%

華爾街分析

Hartford Funds 固定收益策略師 Amar Reganti 說：「世界各地的投資人都是在美國公債海洋中游泳的『魚』，而美元好比『水』，如果美國政府自願違約，他們幾乎無處可躲。」

Loop Capital 分析師 Anthony Chukumba 表示：「我們擔心股市沒有充分消化國會兩黨未能達成債務上限協議的風險，這對美國經濟將是災難性的。」

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 警告：「美國債務上限僵局是威脅股市前景的一大不利因素，可能引發美股拋售潮，建議投資人仍應減持美、歐股票，因為可能出現的政治僵局增大經濟衰退風險。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主