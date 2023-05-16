日股持續上漲 東證指數升至日本泡沫經濟破滅以來最高

日本東證指數周二 (16 日) 升至 1990 年 8 月以來最高，在外資注入及本地驅動的公司治理改善等因素下，將股市推至日本泡沫經濟破滅以來最高。

東證指數周二上漲 0.6%，收於 2127.18 點。專注國內經營的企業財報表現良好，帶動了市場看漲情緒。與此同時，日本央行持續實施寬鬆貨幣政策，日元續貶，也幫助日股走高。

Nikko Asset Management Co. 首席全球策略師 John Vail 表示，相對於美國和歐洲，國內外投資者普遍對日本持樂觀態度，因為它沒有面臨迫在眉睫的衰退，而且估值非常低，日股可能跑贏全球市場。

在東京證券交易所呼籲交易價格低於帳面價值的公司，應訂定資本改善計畫後，推動了一波回購熱潮，支撐了日本市場人氣。其中，Dai-Ichi Life Holdings Inc. 宣布 1200 億日元的庫藏股計畫後，其股價持續大漲。

高盛策略師 Kazunori Tatebe 和 Bruce Kirk 發布報告指出，考慮到包括經濟復甦、強勁的資本支出計畫、和日本央行持續的貨幣寬鬆政策在內的積極因素，證明他們對日本股市的看漲立場是合理的。

摩根大通首席日本股票策略師 Rie Nishihara 表示，在日本 TSE Prime 市場上市的公司的收益超過了普遍預期，並且在最近的報告季超過了美國和歐洲同行。 但隨著財報季結束，一系列庫藏和股利公告也將放緩，將導致日經 225 指數在觸及 30000 點之前失去動力。