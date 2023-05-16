〈台耀展望〉拿下歐洲客戶五年長約 逾百噸產能將全銷

原料藥廠台耀 (4746-TW) 旗下磷酸鹽產品歐洲客戶市占率逐步擴大，該客戶為確保原料供應穩定，雙方簽訂五年長約且每年訂單量較過去至少增加 2 成，加上中國磷酸鹽產品今年會開始出貨，第四季百噸新產能投產後，即可全產全銷。

隨著後疫情時代，國際藥廠為確保不再出現缺料危機，開始要穩定供應鏈，而台耀磷酸鹽歐洲客戶未來市占率將攀升至 80%，因此雙方從過去的每年供貨合約，改為五年長期合約，且每年供應量至少提升 2 成。

除了歐洲市場訂單增加外，中國磷酸鹽產品今年也取得當地核可認證，今年下半年就會開始出貨；由於原廠在中國銷售狀況不理想，許多學名藥、仿製藥紛紛進入市場，且許多學名藥廠都是使用台耀磷酸鹽原料藥，保守估計台耀可拿下 20% 市占。

台耀為全球最大磷酸鹽原料藥供應商，據了解，歐洲需求量約 200 噸，台耀將隨著客戶市占率攀升至 80%；美國需求量約 300 噸，台耀市占也有過半，中國需求量約 100 噸，未來會持續成長。

事實上，台耀為因應海外龐大需求，去年已經以去瓶頸方式提升產能，利用率幾乎達 100%，隨著與歐洲客戶簽定長約，目前也正在增設 120 噸新產線，預計第四季投產後，產能隨即達滿載。

台耀磷酸鹽原料藥為今年主要成長動能，另一成長動能將來自針劑產品，包括自有產品抗乳癌藥物注射劑，預計下半年取得健保價後開賣，藉此有銷售分潤金入帳，該產品的歐洲及其他區域授權預計今年內完成，法人估，將帶動台耀營收規模衝上 50 億元。