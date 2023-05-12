供貨轉穩+調漲價格 台耀Q1雙率雙增 毛利率登5年新高

原料藥廠台耀 (4746-TW) 今 (12) 日公布財報，受惠原料穩定供貨並適時反映成本調漲價格，第一季雙率雙增，毛利率來到 44.19%，攀 5 年來新高，不過認列台康生 (6589-TW) 評價損失，獲利轉虧，每股虧損 0.21 元。

台耀第一季營收 9.32 億元，季減 12.76%、年增 11.62%；毛利率 44.19%，季增 2.36 個百分點、年增 13.6 個百分點；營益率 14.4%，季增 4.6 個百分點、年增 20.45 個百分點；稅後虧損 2516 萬元，較去年第四季盈轉虧，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.21 元。

去年原物料價格不穩定、運費上漲，台耀陸續向客戶反映成本、調漲價格，加上供貨逐步穩定，帶動本業走揚，毛利率也大幅走升，今年全年毛利率有望再戰高。

展望今年，台耀除了原料藥會持續成長外，針劑業務也將出現強勁的成長力道，其中自有產品抗乳癌藥物注射劑，今年第一季取得國內藥證，預計下半年取得健保價後開賣，藉此有銷售分潤金入帳。

另外，第二項自行開發的針劑產品，美國市場授權也正在與國際大廠洽談中，目標今年完成。

台耀 4 月營收 3.12 億元，月減 19.05%、年增 8.25%；前 4 月營收 12.44 億元，年增 10.75%。