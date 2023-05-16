美國兩大海外債主罕見同步增持公債 中國八個月來首度增持美債

美國兩大海外「債主」中國與日本 3 月雙雙增持美債，且中國持倉終結七連降，顯示美國銀行業危機爆發導致市場避險意識升高，投資人大買美國政府債券。

據《路透》報導，外國人 3 月持有的美國公債規模擴大至 7.573 兆美元，較 2 月增加約 2,300 億美元。 道明證券（TD Securities）資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示，3 月增加的規模，創下 2021 年 6 月以來最高紀錄。

美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，3 月持有最多美國公債的國家仍是日本，中國依然位居第二。日本 3 月所持的美國公債較 2 月增加 59 億美元，總額增至 1.1 兆美元。

中國 3 月所持的美國公債規模較 2 月增加 205 億美元，增至 8,693 億美元，為中國八個月來首度增持美債。從去年 4 月起，中國的持倉規模一直低於 1 兆美元。

雖然 TIC 報告顯示 3 月中日兩大債主罕見同步增持美債，但此舉不會改變近年來全球去美元化愈演愈烈、央行等海外官方機構多元化布局的趨勢。

中國國家外匯管理局上月公布的數據顯示，3 月中國外匯存底為 3.18387 兆美元，較 2 月末增加 1.62%；3 月黃金準備為 6,650 萬英兩，較 2 月末增加 0.88%，連續第五個月上升。

世界黃金協會的報告顯示，各國央行上季購買黃金 228 噸，為歷來同季最高紀錄。其中，中國央行是第二大黃金買家，僅次於新加坡央行。