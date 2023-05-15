〈台幣〉外資匯出新台幣連6貶收30.813元 下探2個月來新低

新台幣延續上周貶勢，新台幣兌美元今 (15) 日貶值 5.5 分，摜破 30.8 元收在 30.813 元，連續 6 個交易日貶值，創近 2 個月來新低，台北及元太外匯市場合計成交量共 12.33 億美元；在外資匯出、美元仍強趨勢下，新台幣本周不排除下探 31 元關卡。

新台幣今天小貶 4.2 分以 30.8 元開出後，隨台股走跌翻貶，低點一度下探 30.816 元，盤中貶幅雖有收斂回升至 30.786 元，但在外資匯出壓力下，仍拖累新台幣兌美元貶破 30.8 元關卡。

匯銀人士表示，美股、台股同步走弱，美元指數持續在 102 高檔震盪，讓新台幣持續面臨貶值壓力，今天新台幣受外資匯出驅使持續走貶，早盤匯價貶至 30.8 元後，出口商也趁勢拋匯，美元賣壓湧現，但因不敵外資賣壓，新台幣終場仍小貶 5.5 分作收，連續 6 個交易收黑。

匯銀人士表示，在台股偏弱、外資持續匯出壓力下，預期新台幣短線仍將趨貶整理，加上美國 5 月消費者信心指數下降至 57.7，反映消費者對長期通膨預期心理仍持續升溫，將提供美元短線支撐，新台幣兌美元匯價短線不排除下探 31 元。

觀察主要亞幣走勢，受美元走強影響，主要亞幣大多翻貶，日元兌美元 136.24、韓元兌美元 1337.7、人民幣則小幅升值成交價 6.95。