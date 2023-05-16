〈貴金屬盤後〉美舉債上限談判受矚目 黃金期貨收高  

黃金期貨周一 (15 日) 收高，投資人聚焦本周朝野的舉債上限談判能否達成協議、同時消化聯準會 (Fed) 官員談話之際，美元走軟，幫助拉抬貴金屬價格。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 2.90 美元或 0.1%，報每盎司 2022.70 美元，盤中最高漲至 2027.50 美元，最低觸及 2011.20 美元。

美元從五周高點下滑，貶值 0.3% 至 102.41，導致美元計價的黃金，對海外買家來說變得昂貴。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「投資人將持續把資金投入黃金，對未來 12 個月展開降息周期的預期心理正在增強。」

雖然 Fed 最近一次開會重申今年不會降息，但芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，大多數市場參與者仍押注今年年底前至少會降息一次。升息會打壓黃金等不孳息資產的魅力。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一試圖淡化今年降息的可能性，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也說，抑制通膨還有工作未完成。

道明的 Ghali 表示，Fed 官員的鷹派談話基本上都被市場忽視，因為市場相印，Fed 最終決策取決於數據，更甚於他們的公開談話。

Fed 官員談話將是本周焦點，包括主席鮑爾本周五和前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 將參加小組討論。

美國朝野本周將為舉債上限再次談判，以避免史上首度債務違約，總統拜登周日表示，預定周二會晤共和黨籍眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「全球最大經濟體的債務違約可能性，正在支撐黃金需求，避險吸引力相當強勁。」

此外，投資人也在觀望土耳其大選結果，因現任總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 得票率意外未達五成，需舉行第二輪投票。

Kinesis Money 的 Rowling 說：「土耳其近年一直是黃金大買家，由於土耳其里拉今年劇烈貶值，最新的政治不確定性，可能激發更多需求。」

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