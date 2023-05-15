大同Q1每股賺0.2元 連續8季獲利

大同 (2371-TW) 公告第一季財報，由於去年 10 月起併入子公司精英 (2331-TW)，單季營收 111.2 億元，去年同期成長逾 45%，稅後純益 4.5 億元，每股純益 0.2 元，連續 8 個季度獲利。

大同第一季營收 111.22 億元，季減 13.31%、年增 45.14%；毛利率 18.23%，季增 5.02 個百分點、年減 10.36 個百分點；營益率 4.94%，較去年第一季負轉正、年減 6.59 個百分點；稅後純益 4.54 億元，季增 47.15%，年減 13.17%，每股純益 0.2 元。

大同重要子公司精英電腦自去年 10 月起列入合併主體，今年第一季精英合併營收 44.3 億元，約佔合併營收 40%。

大同經營團隊專注於電力及新能源本業，並積極參與台灣能源轉型的電力建設，目前大同電力新能源營收已佔合併營收 4 成以上，受惠於台電汰舊換新及強韌電網計畫，電力事業群第一季營收較去年同期成長逾 15%，包含大安超高壓變電所 345kV 電力變壓器案等在手訂單超過 100 億元。

在新能源方面，大同太陽能電廠全台案場已超過 1300 處，總建置容量近 300MW，為全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之創能營運商；儲能建置容量逾 100MW，包含冬山超高壓變電所 60MW，與規劃自建中之桃園大園 44MW 的 E-dReg 儲能系統案。

而大同旗下的大同智能亦積極搶攻電動車充電樁商機，隨著電動車銷量增連續長，大同智能的充電樁建置量將有倍數成長。