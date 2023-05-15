Appier搭生成式AI演算趨勢 強攻日韓、歐美市場

Appier(4180-JP)(沛星科技) 今 (15) 日發布第一季營收成果，Appier 表示，業務動能自今年初起日漸強勁，第一季雖為傳統淡季，數位內容和電子商務產業仍加速業務擴張，展望後市，尤其看好日韓和歐美市場數位內容和遊戲產業快速複製的發展空間。

Appier 第一季營收年增 32% 達日圓 56 億元 (以下金額均為日圓)，營業毛利年增 32% 達 28 億元，EBITDA 利潤年增 60% 來到 4.18 億元，EBITDA 利潤率則為 8%。

Appier 表示，在美國和 EMEA 市場維持營運佳績，營收年增 77%，相較去年同期年增 4 個百分點至 14%，顯示耕耘新市場的成績，隨著多元的生成式 AI 技術整合，將持續加速產品創新並強化其核心競爭力，樂觀看後市成長強力。

另一方面，Appier 總客戶數年增 24%，其中，大部分新客戶來自數位內容和電子商務產業，年度經常性收入占總營收 95% 以上，具穩定營運動能。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，在擁有優異的生成式 AI 演算法競爭力下，可與 OpenAI 的 ChatGPT 語言模型相整合，令客戶輕鬆採用業界領先的解決方案並享有 AI 賦予的價值，未來，將持續將業界領先的技術整合進其全產品線中。

Appier 目標將自有的生成式 AI 技術與 ChatGPT 的功能整合，使企業客戶得以在廣告工具、對話式行銷和自動化內容生成等行銷應用領域，大幅提高生產力。