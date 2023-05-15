〈中鋼盤價〉需求轉弱、低價鋼材干擾 6月每公噸調降1000-2000元

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 6 月盤價，亞洲鋼市近期受中國低價鋼材衝擊、美歐銀行業危機與地緣政治紛擾，下游產業購料心態保守、用鋼需求遞延，中鋼此次盤價每公噸也下跌 1000-2000 元。

中鋼表示，高利率環境持續壓抑消費與投資動能，致終端需求疲弱，中國解封後第二季經濟復甦不如預期；國外客戶持續調節庫存，終端需求不振，國內製造業景氣降溫。

中鋼進一步指出，6 月盤價順應國際行情波動及用鋼需求，以貼近亞洲主流鋼廠的價格區間為主軸，提振產業競爭力，並攜手下游合力抵禦低價進口料的不公平競爭及市場干擾，盼下游把握低點補庫機會、掌握鋼市反轉向上的契機。

鋼鐵需求方面，中鋼指出，歐美終端產業需求平淡，供應鏈續行庫存調節，中國疫後急單補庫存力道不足，導致下游用鋼需求轉弱，加以供給面未見節制，供需失衡導致鋼材外溢，轉低價拋售至海外市場，中國今年 1-4 月累計出口鋼材達 2800 萬噸，年增 55%。

原物料行情方面，煤鐵價格明顯滑落，鐵礦砂價格約於每公噸 100-105 美元震盪，冶金煤價則於 245 美元盤整。鋼市行情方面，亞洲鋼價受中國低價鋼材侵擾行情驟跌，美歐鋼市亦受衝擊自高檔反轉走弱，中國熱軋流通行情單月每公噸跌超過人民幣 500 元。