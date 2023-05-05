中鋼Q1虧損收斂8成 每股小虧0.05元

中鋼 (2002-TW) 今 (5) 日召開董事會，通過第一季財報，稅後淨損 7.25 億元、每股虧損 0.05 元，較前季虧 50.1 億元、每股虧 0.32 元相比，虧損收斂幅度約 85%。

中鋼也同步公告，將發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，上限 200 億元，依市場狀況，得採一次或分次發行，將用以充實營運資金、償還債務、支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，以強化財務結構。

此外，中鋼董事會也通過集團溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形，中鋼說明，配合證交所、金管會等主管機關要求各上市公司分別於 2022 年第二季底前及 2023 年第一季底前，分別完成母公司及集團各子公司的溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會。

中鋼表示，自 2012 年起即逐年執行溫室氣體盤查與查證作業至今，集團子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃亦也在 2023 年第一季提報完成，未來執行進度將按季提報董事會控管。

中鋼也更新生物多樣性推動情形，委託中山大學生物科學系於去年 11 月至明年 10 月間，每季一次調查小港廠區及認養的高雄公園生態多樣性。

中鋼指出，未來將完整調查結果建置廠區生態物種基線資料，作為建立指標物種之參考，並由研究團隊協助提供後續生態檢核項目及運用環境友善措施，維持生態平衡，達到生物多樣性指標「零淨損失 (No Net Loss, NNL)」之目標。