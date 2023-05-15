缺現金怎麼辦？一文秒懂三大融資管道

生活上，難免會遇到資金周轉困難的情況，舉例來說，繳學費、繳稅，又或者想要進修，如果沒有任何的擔保品，想跟銀行借錢，此時該怎麼辦呢？有三大融資管道可以運用！

三大融資管道大 PK

短期急需現金，最常見的融資管道有信用卡預借現金、保單貸款、信用貸款等三大資金周轉方式。其中，信用卡預借現金是將信用卡部分額度轉換成現金來應急，不需要銀行審核，到 ATM 即可直接提領現金，相當簡便。

借款金額及手續費會併入到信用卡帳單，收到帳單後，若當期能全部繳清，便無須支付預借現金利息。不過信用卡預借現金的額度通常不高，會影響到信用評分，當期帳單若未能繳清，還得支付高額的循環利息，不得不慎。

保單貸款也是不需要審核、不用提供財力證明，透過保單即可借錢。不過，並非所有保單均可貸款，必須具有保單價值準備金的保單才行，例如終身壽險、儲蓄險、年金險等等，若是傷害險、旅平險等定期險，因為沒有保價金，就無法申請保單貸款。

保單貸款利率採固定計息，可以隨借隨還，沒有綁約，無須支付提前還款違約金，貸款額度視商品種類及保單條款而定，壽險保單可貸金額為保價金 6~9 成，投資型保單為 3~6 成。只要備妥相關文件，即可透過業務員、網路、電話、臨櫃等管道申辦，最快當天或隔天撥款。值得注意的是，當借款本息高於保價金，保單恐將停效，而損害到被保險人的保障權益。

如果沒有保單，又不想支付高額的預借現金循環利率，信用貸款是不錯的融資方式，利率介於預借現金及保單貸款之間，貸款金額從數十萬元到數百萬元，還款期限最長 7 年，可以滿足結婚、裝潢、進修等大額資金需求，又能減輕還款壓力。

而且申辦方式很便利，備妥相關文件，透過網銀就能線上申辦，又有專人提供諮詢，最快 1 天知道審核結果，核貸後，最快 1~2 小時即可撥款。貸款金額根據金管會規定的 DBR22 倍原則，個人無擔保債務（包括信用卡、現金卡、信貸）申貸總額，不能超過月收入 22 倍。通常高收入、鐵飯碗等等族群，可貸款金額會較高，也能談到較好的優惠利率。此外，銀行提供綁約與不綁約兩種方案，可視個人資金需求選擇，若是綁約，提前償還部分或全部借款者，必須支付一定比例的違約金。

申請信貸 享優惠有撇步

信貸不需要擔保品，而且可貸金額高、還款期限長，核貸與撥款速度也快，成為資金周轉的好幫手，因而受到民眾青睞。由於銀行會根據個人財務狀況、信用評分、薪資收入等資料進行審核，決定貸款利率及金額，如何爭取到優惠利率呢？有兩招可以學起來。

一是優選既有往來銀行：雖然核貸與否、貸款利率、可貸額度取決重點在於個人財力、信用狀況、收入、負債等條件，與銀行是否有往來關係並非必要。不過，所謂人不親土親，若與既有往來銀行，例如存款戶、申購基金、信用卡卡友、房貸戶、薪轉戶等等，可以節省一些費用。舉例來說，薪轉戶在往來銀行已有資料，核貸後，貸款金額撥款下來，直接匯入薪轉帳戶即可，不需要再額外開戶。若是銀行長期往來優質客戶，也容易爭取到利率議價空間。

二是把握銀行祭出的優惠專案：為了爭取客源，多數銀行會不定期推出信貸優惠方案，享有手續費減免、抽獎等優惠，可以把握此良機。舉例來說，4-6 月時逢繳稅季節，玉山銀行 e 指信貸大降手續費，4 月 15 日前申貸者，貸款費用僅為 588 元，4 月 16 日至 6 月 30 日申貸者，貸款費用則為 2000 元起。而且繳稅貸款專案並沒有硬性規定只能繳稅之用，因此，可以趁此時申請信貸享優惠，除了繳稅之外，資金亦可做為結婚、旅行、進修等圓夢計畫之用途。

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