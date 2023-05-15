〈台股盤中〉靠老帥台積電難獨撑大局 多頭力道弱向上空間小

台北股市 (15) 日以旅遊、儲能等季節性概念股最為活躍，權值股則由台積電 (2330-TW) 撑盤，在上有均線反壓之下，市場陷入觀望，上半場指數在平盤之下遊走。

台股的旅遊概念股今天早盤由山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、鳳凰 (2745-TW) 等旅行業者股價帶頭，而儲能及電力概念股則有大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW)、華城 (1519)、安集 (6477-TW) 等個股帶頭上漲，多頭老帥台積電走勢竹向上，但對大盤指數挹注不大。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，OTC 指數走弱，顯示目前連先前強勢中小型股都陷入沉重的市場賣壓中，主要在於大盤量能不足、同時受限於上有均線反壓蓋頭，投資人的對財報的疑慮仍無法解除。

台股大盤 15 日開在 15489.18 點，最高 15510.09 點，最低 15444.83 點，預估全場成交值爲 1997 億元。

今天盤中保勝光學 (6517-TW) 股價走高，包括大立光 (3008-TW)、亞光 (3019-TW)、玉晶光 (3406-TW)、中揚光 (6668-TW) 股價有止跌走勢。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價都在平盤附近震盪後向上。

今天盤中 ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步下挫。