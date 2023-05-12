〈台股盤前〉台指期跌勢不止 短線慣性仍偏空

美國地區銀行危機不斷延燒，美股四大指數週四全面下挫，台指期夜盤也再度下跌 69 點，失守季線，法人指出，由於台股月季線已同步下彎，今 (12) 日恐再跌破 15500 點，短線偏空慣性未變，下檔支撐觀察 4 月 28 日跳空上漲缺口。

市場消息方面，台積電昨日舉行技術論壇，總裁魏哲家表示，在行動和高效運算應用驅動下，3 奈米將實現快速且順暢的產能提升，良率很快可以跟 5 奈米一樣好，2 奈米量產時也會領先全世界。

鴻海 (2317-TW) 昨日召開法說會，展望全年，董事長劉揚偉表示，由於不確定因素還是很多、能見度仍不高，因此維持業績持平看法，但下修雲端網路產品展望，由成長降至持平。

另外，隨著 PC、NB 需求近期回溫，高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 也看好，客戶今年重返 PC 主機板市場，市佔率較去年同期提升 10 個百分點，公司出貨也跟著增溫，預期第二季營收將優於第一季，且下半年隨著裝置端回溫、USB4 新品貢獻等，營運會再優於上半年。

廣達 (2382-TW) 也在昨日公布第一季財報，稅後純益 64.73 億元，季減 27.9%、年減 4.15%，每股純益 1.68 元，儘管獲利雙減，但毛利率表現優於前季及去年同期。