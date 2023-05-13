〈能源盤後〉經濟前景令人擔憂 原油下跌 連4周收低

原油期貨價格周五 (12 日) 收低，且因對經濟前景的擔憂情緒，使 WTI 原油和 Brent 原油價格連續第四周下跌，

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 83 美分或 1.2%，收每桶 70.04 美元，本周 WTI 原油下跌 1.8%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 81 美分或 1.1%，報每桶 74.17 美元，本周 Brent 原油下跌 1.5%。

WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均連續第四周收低。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.43 美元，本周上漲近 2.2%。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.31 美元，本周下跌 0.4%。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.5%，收每百萬 Btu 2.27 美元，本周上漲 6%。

市場驅動力

美國能源部長 Jennifer Granholm 周四下午表示，能源部計劃下個月購買原油以重建戰略石油儲備 (SPR) 庫存，該消息令周五油價早盤獲得一些支撐力。

然而，StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師 Alex Hodes 指出，該公告沒有承諾任何價格水準，而是表明能源部仍在考慮回購。如果市場認為回購的可能性真實存在，可望短期內為石油市場人為地提供一些支撐力。

然而，美國地區銀行持續受困，加上美政府債務上限僵局，加劇大眾對美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣政策的擔憂，恐該舉措導致今年稍晚經濟急劇下滑或衰退。

CFRA Research 副研究主任 Stewart Glickman 表示，亞洲經濟增長也是一個關鍵問題。「倘若中國重啟後的貿易不景氣呢？如果中國對增量需求無法做出有意義的貢獻，誰還能站出來？」

在此背景下，WTI 和 Brent 原油期貨周五收低。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「最近幾周市場持續拋售，係因宏觀環境與其對石油需求的最終影響令投資者負面情緒上升。」

Patterson 指出，煉油廠利潤率下降也引起市場對石油需求強度的質疑。利潤率疲軟的部分原因來自供應動態，俄羅斯精煉產品流量維持良好，且亞洲方面，中國精煉產品出口依舊強勁。

儘管 OPEC + 減產 115 萬桶 / 日的行動本月生效，但原油價格仍走跌。與此同時，俄羅斯雖承諾到年底前減產 50 萬桶 / 日，但新聞報導卻質疑其承諾。

但 Glickman 認為，供應端的情況似乎不那麼看跌，因為 OPEC + 透露出彈性意願，並實施意外減產，且俄羅斯面臨制裁和價格上限，意味著俄方也不會有興趣增產。

Glickman 認為，只要美國解決債務上限危機、中國活動增加、通膨數據更良好，那麼油價可望再上漲。