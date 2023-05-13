〈貴金屬盤後〉評估Fed利率前景 金價本周收黑  

由於美元走強，黃金期貨周五 (12 日) 下跌，本周周線收黑，交易員開始懷疑，黃金連續好幾月的漲勢是否暫停、甚至即將告終。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 70 美分或不到 0.1%，報每盎司 2019.80 美元，連續第三天收黑。

黃金期貨本周共下跌約 0.3%。

黃金下跌一部份原因是美元本周走強，降低海外買家買進以美元計價黃金的興趣，ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.6% 至 102.67。美債殖利率周五上揚，也打壓黃金這類不孳息的資產。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 說，美元本周寫下 2 月以來最佳表現，讓黃金多頭受挫，確信美國通膨將更為疲弱的預期心理也減弱了。而聯準會 (Fed) 官員依然鷹派的發言，也抑制黃金漲勢。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五重申央行的升息立場，以對抗依然居高不下的通膨。

即便如此，黃金仍保持在每盎司 2000 美元的關鍵心理價位之上，他認為，這反映對美國舉債上限談判的不確定性感到焦慮，同時仍然期待 Fed 升息即將告一段落。

Tan 預測，只要黃金有能力保持在 2000 美元以上，就有機會重新挑戰歷史高點。黃金期貨上周四 (5 月 4 日) 收盤曾漲至每盎司 2055.70 美元創紐約商品交易所 (Comex) 最活躍期或的歷史次高。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 表示，美元升值空間有限，因為舉債上限問題未來幾個禮拜都不會解決。

美國財長葉倫表示，財政部用來償付政府債務的現金，實際上用罄的時間點，仍有一些不確定性。

白銀期貨周五再度刷新 4 月初以來收盤最低紀錄，延續周四的頹勢。白銀周四曾重挫 4.8%，創 2 月初以來最大跌幅，部分分析師認為和對中國經濟復甦及中國消費者需求心存疑慮有關。

但 Monetary Metals 創辦人 Keith Weiner 說，從市場溢價衡量的白銀基本面並未改變。他表示，美元貶值和銀行業系統風險升高的大環境並未改變，人們買進黃金和白銀，是因為不想冒險或投機。

Weiner 說，周四的「熱門新事件」許多都和「通膨減緩」(disinflationary) 題材有關，例如銀行業危機、阿根廷貨幣危機、通膨數據降溫。因此，幾乎所有商品都遭到拋售，而這個情況可能再延續幾天，也可能不會。

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