〈紐約匯市〉美元指數登一個月高點 周線寫2月以來最大

因美國最新消費者信心報告激起對債務上限問題與貨幣政策的擔憂，令投資人轉向避險資產，美元指數周五 (12 日) 升至逾一個月高位，且單周漲幅是 2 月以來最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.62%，至 102.69，為一個月高點，周線漲近 1.5%，是 2 月以來最大單周升幅。

因消費者擔心與債務上限有關的政治僵局可能引發經濟衰退，美國公布 5 月密大消費者信心指數跌至六個月低點，長期通膨預期則躍升至 2011 年來最高水平。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，利差繼續往有利於美元的方向傾斜，密大消費者信心意外下滑，為美國經濟描繪出停滯性通膨的景況，這可能證明 Fed 在 6 月會議上再次升息是合理的，且肯定會壓低下半年降息的機率。

近期公布一連串經濟數據放緩，增加了 Fed 6 月暫停升息的可能性，美國 4 月消費者信心指數 (CPI) 降溫以外，上周申領失業金人數也超出預期。儘管如此，美國就業市場依舊吃緊，3 月職位空缺和失業人口比率為 1.6，遠高於 1.0-1.2 的合理區間。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五表示，若物價壓力仍居高不下，就業市場未見放緩跡象，Fed 可能需要進一步升息，並在一段時間內維持在限制性水準。

英鎊延續貶勢，下跌 0.5% 至 1.2450 美元，至逾一周低點，本周貶近 1.5%；歐元貶約 0.6% 至 1.0850 美元，創逾一個新低，周線貶逾 1.5%。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 指出，通膨高漲引發市場對於 Fed 在年底前降息的質疑聲浪，對於其他央行可能也接近暫停升息的看法，也對歐洲貨幣形成壓力。他認為美元本周的升幅涉及多個面向。

即使美元走強，Manimbo 也稱，現在判斷美元是否已脫離疲軟走勢還為時過早，必須排除市場對降息的預期，才能為美元挹注上漲動能。

繼昨日重貶 1.1% 後，澳幣今日再貶近 0.9%，至 0.6641 美元，紐元也暴跌 1.7% 至 0.6188 美元，兩者本周均貶 1.6%。

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