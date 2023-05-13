南非遭控軍援俄羅斯 南非幣慘摔至歷史新低

美國駐南非大使 Reuben Brigety 近期指控南非向俄羅斯提供武器，引發外交爭議，即使外媒報導指出，Brigety 事後已就其言論向南非外交部致歉，南非幣兌美元匯價周五 (12 日) 收盤仍創歷史新低。

美國駐南非大使 Reuben Brigety 日前指控，南非在去年 12 月透過停靠在開普敦附近的貨船，秘密向俄羅斯供應武器。他說：「我們 (指美國) 確信那艘船上裝載了武器，我願意以我的生命作為賭注。」

根據路透報導，南非總統 Cyril Ramaphosa 聲稱在俄烏戰爭中秉持中立立場，一位南非官員今日表示，政府沒有批准向俄羅斯運送任何武器，面對 Brigety 的指控，總統辦公室也表示將展開調查。

然而，就在提出公開指控的一天後，傳出 Brigety 已和南非外交部長 Naledi Pandor 會面，

受軍援俄羅斯的指控拖累，南非蘭德兌美元周五盤中一度重貶 1.8%，後續雖收復部分貶勢，仍貶 0.8%，收盤報 19.33 蘭德兌 1 美元，為歷史新低。該幣本周下跌 4.7%，是 9 個月來最大單周貶幅。

Investec 首席經濟學家 Annabel Bishop 認為，不應該低估南非實際上真的和俄羅斯合作的風險，若這項指控最終獲得證實，南非幣恐大幅走貶，導致原就飽受缺電所苦的南非，面臨通膨加劇的困境。

凱投宏觀 (Capital Economics) 副首席新興市場經濟學家 Jason Tuvey 指出，因蘭特承壓，南非央行升息幅度高於預期的可能性也變得更大，對承受高通膨和償債壓力的當地投資人與家庭來說，勢必為一大挑戰。

摩根大通預估，受停電問題干擾，南非今年國內生產毛額 (GDP) 將萎縮 0.2%，低於此前預期的成長 0.3%。