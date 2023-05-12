〈華碩法說〉上調Q2營收成長幅度 損平機率高

華碩 (2357-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望今年，華碩認為，目前庫存調整已接近完畢，第二季營收、獲利將優於先前預期，營收成長上修至 1 成以上，並有高機率能夠損益兩平。

華碩表示，在消費端與電競需求帶動下，第二季 PC 營收可望季增 20%，零組件季減 5%，比傳統季節性雙位數衰退表現更好，預計第三季 PC 也有機會雙位數成長，今年逐季回溫。

共同執行長胡書賓表示，整個產業通路庫存已接近健康水準，現在通路端庫存甚至已低於疫情前，庫存已經不是最關鍵問題，反而是需求面才是重點，目前第二季需求有回升但還是低迷水準，通路拉貨仍保守。

華碩表示，整體第二季較前季會有季節性回溫趨勢，下半年每個地區還是有季節性需求，但動能仍不明顯。

各地區方面，華碩表示，歐洲、美國各大市場都還是相對保守，亞太市場週期會延後歐美市場一季，還在低谷調整期，沒有看到明顯動能；中國市場期望解封後需求回溫，但目前並未真正回溫，當地通路觀察 618 檔期的需求。

至於第二季庫存預估，華碩認為，考量第三季季節性需求、電競掌機新產品準備，預計本季底庫存水準會維持第一季底的水準，不會明顯下降，下半年則會看市場狀態來因應。