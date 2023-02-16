力智去年Q4獲利探上市來新低 全年仍賺近1.5個股本

PMIC 業者力智 (6719-TW) 今 (16) 日公布去年第四季財報，受營收規模收斂、晶片價量齊跌以及認列庫存跌價損失 0.9 億元等影響，稅後純益僅 0.15 億元，較上季與去年同期大減 95%，探上市來新低，每股純益 0.17 元，不過累計全年仍達 14.85 元，為歷史次高。

力智去年第四季營收 9.92 億元，季減 34.48%，年減 40.64%，毛利率 27.82%，季減 12.56 個百分點，年減 14.5 個百分點，營益率 5.34%，季減 15.01 個百分點，年減 18.5 個百分點，稅後純益 0.15 億元，季減 95.01%，年減 95.12%，每股稅後純益 0.17 元。

力智去年全年營收 60.85 億元，年增 2.25%，毛利率 40.95%，年減 0.95 個百分點，營益率 21.56%，年減 1.35 個百分點，稅後純益 11.59 億元，年增 4.12%，每股稅後純益 14.85 元。

力智去年第四季庫存金額微降，約 17.99 億元，季減 0.55%，年增 37.85%，展望上半年，業界普遍預期，由於景氣與需求依舊低迷，預期下半年才有機會復甦，力智也將在明日舉辦法說會，屆時將釋出最新營運看法。