中國4月自台灣進口驟降26% 官媒：兩岸已沒ECFA合作基礎

在北京對台啟動貿易壁壘調查之際，最新數據顯示，兩岸貿易大幅衰減，4 月中國自台灣進口驟降 26%，近日中國官媒也聲稱，兩岸已經沒有 ECFA 合作基礎。

中國海關總署在周二（9 日）公布的 4 月進出口數據顯示，中國對台灣出口額為 59.23 億美元，較去年同期下降 14.4%，中國自台灣進口額為 152.96 億美元，衰減 26.7%。

今年 1～4 月，兩岸進出口貿易總額為 815.20 億美元，較去年同期下滑 25.7%。中國對台出口累計達 217.95 億美元，下降 20.1%，中國自台灣進口為 597.25 億美元，驟降 27.5%。

在兩岸關係低迷之際，中國商務部在 4 月宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，包括 2,455 項產品，預定 10 月 12 日前結束調查。

對此《中評社》曾指出，中國宣布對台發起貿易壁壘調查，引起各界關注，網上支持、叫好者不少。有人說，過去看在兩岸同胞情面上，中國給予台灣很多優惠，長期默許台灣巨額貿易順差，但台灣卻拿著這些錢買美國軍火，謀求以武拒統，這種事不該再慣著了。

《中評社》認為，北京對台發起貿易壁壘調查，無疑是一個風向標，北京不可能繼續無節制單方面讓利。兩岸貿易往來應公平競爭，台灣若再以政治、安全等理由拒絕陸貨輸入，中國將採取反制措施。

《人民政協報》上周六也刊出題為「ECFA 從來沒有『鐵帽子王』」的文章，直言當年 ECFA 是兩岸在堅持「九二共識」前提下簽署，但民進黨在 2016 年上台後，否認了這個前提，因此北京可隨時停止這項協議。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，ECFA 不僅是經濟問題，也是政治問題。唐永紅說，「九二共識」和兩岸同屬一個國家的核心意涵，一開始就是兩岸公權力協商談判、簽訂 23 項協議的政治基礎。一旦台灣不承認「九二共識」，這些協議在政治與法理意義上當然也就失效了，包括 ECFA 在內。