數位身分證喊卡？唐鳳：由獨立個資專責機構審議

數位身分證可能因資安問題而喊卡，對於數位身分證換發爭議，數位發展部部長唐鳳表示，外界對數位身分證的資安疑慮在於後端交換資料的資安問題，至於是否繼續推動數位身分證，後續將由「個人資料保護委員會」獨立專責機構審議。

立法院交通委員會今 (11) 日邀請數發部、財政部等部會針對「網路報稅、ChatGPT 等使用率高，數位發展部如何協助使用者防止資安外洩」進行專題報告，並列席備詢。

數位身分證換發作業可能因資安疑慮而被迫終止，外界關注，數位身分證推動喊卡可能讓 10 億元的預算經費付諸流水，最後由全民埋單，對此，唐鳳在會前受訪時說，外界對數位身分證的疑慮在於後端交換資料涉及的資安問題，而非卡片本身。

唐鳳進一步指出，後端個資交換這部分，這也牽涉到數發部正在進行的全國個資 A 級公務機關導入 T-Road 政府資料傳輸平台及零信任 3 重驗證機制。

媒體追問，推動數位身分證約 10 億元的預算是否由全民埋單？唐鳳對此回應，數位身分證能否推動，關鍵在於個資獨立專責機關審議是否繼續推動，數發部的任務是，將擁有全國個資的 A 級機關導入 T-Road 政府資料傳輸平台、零信任 3 重驗證機制，確保公部門不會出現大規模個資外洩。