中國4月出口成長放緩至8.5% 經濟復甦面臨更大壓力

最新數據顯示，中國 4 月出口成長放緩至 8.5%，進口也寫下 1 月以來最大降幅，顯示經濟復甦面臨更大壓力。

中國海關總署周二（9 日）公布的數據顯示，4 月以美元計算出口較一年前成長為 8.5%，優於經濟學家預期的 8%，但不如 3 月的 14.8%。進口額驟降 7.9%，降幅遠大於經濟學家原估的 0.2%。

4 月出口數據之所以強勁，原因之一是去年基期較低。 去年此時上海等地都處於封鎖狀態，企業無法把貨物運到港口。

經濟學家警告，強勁出口數據難以延續，預估今年出口將下降，原因是世界其他地區的物價和利率不斷升高、企業庫存水偏高，以及烏克蘭戰爭抑制全球消費者需求。

ING 大中華區首席經濟學家彭藹嬈說：「如果美國經濟疲弱，歐洲經濟表現平平，中國強勁的出口就無法持續。」她表示，不斷惡化的全球經濟將影響中國製造業，促使中國政府透過電動車補貼、加快基建腳步等方式支持製造業勞動力市場。

彭博經濟學家曲天石則說：「不要被中國總體出口數據所迷惑，這些數據顯示 4 月出口與去年相比有所增長，當時封鎖令壓低這些數據。 真實情況弱很了。」

據海關統計，今年前四個月，中國外貿進出口總值為人民幣 13.32 兆元，較一年前增長 5.8%，其中出口為 7.67 兆元，成長 10.6%；進口為 5.65 兆元，攀升 0.02%。

今年前四個月，中國對「一帶一路」沿線國家的進出口額為 4.61 兆元，成長 16%。其中，對哈薩克等中亞五國與沙烏地阿拉伯等西亞北非國家的進出口分別增長 37.4% 和 9.6%。

東協同期仍是中國第一大貿易夥伴，中國對東協的進出口為 2.09 兆元，激增 13.9%，佔中國外貿總值的 15.7%；對歐盟進出口為 1.8 兆元，增長 4.2%，增速較前季提高 2.2 個百分點。