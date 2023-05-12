IMF：中國將繼續成為亞太地區及全球經濟成長引擎

由國際貨幣基金 (IMF) 與中國金融四十人論壇 (CF40) 聯合主辦的最新一期《亞太地區經濟展望》報告預估，今年中國經濟有望增長 5.2%，對全球經濟成長貢獻將達到 34.9%，持續作為亞太地區以及全球經濟成長主力。

報告中指出，全球經濟仍面臨不少挑戰，不過亞太地區預期將成為 2023 年最具經濟動能的地區，主力來自中國經濟快速復甦以及印度經濟成長維持韌性。

IMF 預測，今年亞太地區經濟增長率將從去年的 3.8% 上升至 4.6%，較去年 10 月的預期高了 0.3 個百分點。對全球經濟成長的貢獻將達 70% 左右。其中，中對全球經濟成長貢獻將達到 34.9%

IMF 最新的預測也將今年中國經濟增速上調 0.8 個百分點至 5.2%，並指出中國經濟重啟對亞太地區至關重要。中國國內需求尤其是消費需求增加，將成為推動中國今年經濟成長的主要動力。

此外，中國經濟的快速復甦，也將為亞洲地區帶來更為明顯的正溢出效應。IMF 估算，通常情況下，中國 GDP 增速每升高 1 個百分點，將會連帶推動亞洲其他經濟體平均增長約 0.3 個百分點。但是，與過去主要由投資需求帶來的溢出效應不同，此次將更多體現在中國消費和服務業方面需求的增加，且更為強勁。

「以往中國經濟成長主要來自投資，但如今的動力來自消費，其他經濟體的受益也會因此發生變化。」分析師稱，部分經濟體將從中國遊客的旅遊消費中受益，但是，對那些主要依靠向中國出口原物料的經濟體來說，受益程度則相對不那麼明顯。