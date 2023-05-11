中國宣布 5/15起全面恢復口岸快捷通關

中國政府宣布，自下周一（15 日）起調整出入境管理措施，全面恢復居民赴港澳跟團簽注「全國通辦」，實施居民赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」，並全面恢復口岸快捷通關。

以下是國家移民管理局發布的公告：

一、全面恢復實行居民赴港澳跟團旅遊簽注「全國通辦」。中國居民可向全國任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門跟團旅遊簽注申請。

二、實施居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，可向全國任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽注申請。

三、調整在澳門就讀的中國學生逗留簽注有效期。公安機關出入境管理機構對赴澳門高等院校就讀的中國學生，簽發的逗留簽注有效期由最長不超過一年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。

四、全面恢復口岸快捷通關。在 1 月 8 日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（五年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及六個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥一年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。