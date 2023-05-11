拓凱首季獲利創同期新高年增14% 每股純益達3.6元

複合材料應用大廠拓凱 (4536-TW) 今 (11) 日公布最新財報，2023 年第一季在營收規模走高挹注之下，單季稅後純益 3.27 億元，創歷史同期新高，季減 19.74%，年增 14.21%，每股純益爲 3.6 元。

拓凱 2023 年第一季營收爲 27.58 億元，毛利率 30.98%，季減 4.76%，年增 1.77 個百分點，稅後純益 3.27 億元，季減 19.74%，年增 14.21%，每股純益爲 3.6 元。

拓凱 2022 年全年營收 109.65 億元，毛利率 35.4%，年增 4.86 個百分點，全年稅後純益以 22.6 億元改寫歷史新高紀錄，年增 1.72 倍，每股純益達 24.89 元。拓凱擬配發去年股利每股 11 元現金，也改寫歷史新高

拓凱 2023 年第一季接單出貨表現亮麗，但公司指出，今年全球經濟及市場需求相對保守，集團經營也採取保守穩健政策因應。包括新產品投產帶動及航空產業從谷地翻升，將是帶動今年相對樂觀的產品項目。隨著三地新產線的陸續投資，今年將重新調整產品生產線加上投入各項自動化生產設備來提高生產效率以強化未來持續韌性的競爭力。

同時，拓凱在中科后里新廠將陸續完工，初期規劃生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值可達 1 億美元以上，未來逐年成長，後續將擴大至熱塑型與熱固型複材相關技術，可應用於航空、醫材、運具與電子產品等。