和碩首季純益年增8成 每股賺1.13元

和碩 (4938-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 30.08 億元，季減 40.4%、年增 80.4%，每股純益 1.13 元，主要受惠第一季筆電出貨量回升，通訊設備銷售也優於去年同期。



和碩第一季營收 3181.4 億元，季減 10.9%、年減 1.6%，毛利率 3.3%，季減 1 個百分點、年減 0.3 個百分點，營益率 0.9%，季減 1.1 個百分點、年減 0.4 個百分點，稅後純益 30.08 億元，季減 40.4%、年增 80.4%，每股純益 1.13 元。

出貨方面，和碩第一筆電季出貨 165-175 萬台，季增 3.1-9.4%、年減 25.8-28.6%，看好第二季出貨將持平第一季、第三季向上。

產品分布上，和碩第一季資訊產品營收比重 9%，此塊營收較季減 14%、年減 37%；通訊產品營收比重 66%，季減 9%、年增 8%；消費性電子營收比重 13%，季減 16%、年減 9%；其他則占 12%。

和碩表示，第一季營收下滑除工作天數較少以外，資訊、消費性電子需求疲軟也抵銷通訊產品銷售成長；通訊產品中，由於需求相對穩健，加上平均銷售價格 (ASP) 較高，帶動第一季營收較去年成長。

和碩表示，消費性電子第二季受惠產品組合優化會有小幅成長，網通、手機等通訊產品則因季節性淡季因素影響業績衰退，全年將相較於去年呈現持平。

