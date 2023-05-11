〈陸港盤後〉中國4月CPI升幅減緩至0.1% A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（11 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.29%，最新數據顯示，中國 4 月消費者物價指數（CPI）年升 0.1%，寫下兩年來最小升幅，顯示內需疲弱，且知情人士透露，七大工業國集團（G7）計劃本月向北京釋出信號，欲反制中國經濟脅迫。

滬指周四收盤跌 0.29% 報 3,309.55 點，深成指漲 0.02% 報 11,142.53 點，創業板指漲 0.63% 報 2,276.57 點，兩市成交額合計人民幣 8,959 億元，「北向資金」淨流入 0.29 億元。

教育、紡織服裝、燃氣、電力、環保、半導體、地產、保險等類股走高，銀行、醫藥、券商等族群則走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.09%，恒生科技指數漲 1.34%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，4 月 CPI 年升 0.1%，升幅比 3 月的 0.7% 小；扣除食品和能源價格的核心 CPI，與前月相比從持平轉為上漲 0.1%，年升 0.7%，漲幅與 3 月相同。

澳盛銀行（ANZ）資深中國策略師刑兆鵬說：「需求與疫情前趨勢仍有很大差距，我們認為短期內國內需求不會明顯改善。」

彭博經濟學家朱懌則表示，4 月 CPI 升幅比預期小，幾乎接近零，且 PPI 降幅擴大，顯示經濟尚未啟動所有引擎，而疲弱數據為中國人民銀行（央行）在未來數月進一步放寬政策打開了一個窗口。

此外，據《彭博》報導，消息人士透露，雖然 G7 成員國希望更好地協調他們對中國經濟脅迫的回應，但各國官員仍在爭論向中方傳達的信號要強硬到何種程度，尤其是潛在反制工具。

知情人士說，美國主張下周在日本廣島開會時對北京採取更強硬的立場，但歐洲國家更願意將重點放在協調，以及對北京經濟脅迫發出一般警告。白宮發言人不予置評。

知情人士說，G7 成員國擬議的「經濟脅迫綱領」能讓成員國在貿易與投資限制、抵制、網攻等情況下採取協調行動。

上述協商顯示美國、歐洲、日本等地在供應鏈仍與中國緊密相連的情況下，如何因應中國日益增強的經濟影響力，著實面臨困境。 知情人士說，G7 國家在關鍵領域都以某種方式依賴中國商品，並且成員國一致認為有必要測試供應鏈的韌性。